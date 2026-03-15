周柏豪粉絲爆滿啟德體藝館 與鄭融合唱《一事無成》掀集體回憶

闊別香港舞台七年，周柏豪終於兌現了與歌迷的約定，前晚（3月14日）白色情人節，一眾粉絲期盼已久的《周柏豪 THE BLOOMING CHAPTER》音樂見面會於全新的啟德體藝館盛大舉行。這場被柏豪形容為「由香港出發，返屋企嘅第一站」的演出，全場座無虛席，歌聲笑聲歡呼聲為七年之約揭開完美序幕。柏豪老婆仔女撐場外，好友連詩雅、陳家樂、193（郭嘉駿）、鄭融、布志綸、歐鎮灝、吳啟洋（Phoebus）、馮曦妤 Fiona Fong 等均有到場支持，共同見證呢個「綻放」嘅重要時刻。

柏豪昨晚把體藝館化身成一個充滿玩味的巨型遊樂場，施展渾身解數，獻唱近三十首歌曲，從經典作品到最新歌曲，首首都觸動歌迷無限回憶，由頭帶到尾歌迷都不停合唱，兼企起身跳舞，場面墟冚。唱歌之外，柏豪仲同歌迷大玩「估歌仔」同「唱K」等遊戲，互動氣氛溫馨又熱鬧，歡笑聲不絕於耳。

全晚其中一個最高潮，是好友鄭融驚喜現身！鄭融本來只是來看騷支持，低調坐於觀眾席，素顏兼且冇化妝，但被柏豪一眼認出並邀合唱時，鄭融二話不說除低口罩企起身，以最真摯嘅素顏樣貌面對觀眾，更搞笑自爆：「我箍緊牙㗎！」柏豪：「箍牙你都唱贏好多人啦！你絕對係同我一齊成長嘅朋友，同一個經理人公司，由《一事無成》開始，我哋去過好多商場、做過好多event，真係好多回憶....」鄭融聽到後亦非常感觸，回憶起當年青澀歲月：「你記唔記得，我哋兩個坐喺TVB錄影廠等埋位，然後你攞咗個MP3出嚟，嗰陣仲係MP3年代……真係好想攬下你！好啦，我哋一齊見證呢個歷史時刻啦，唱啦！」隨即兩人即興合唱經典合唱歌《一事無成》，引發全場「回憶殺」，真摯嘅友誼加上埋集體回憶好歌，讓全全場歌迷不停歡呼，開心到飛起！

昨晚唱到歌曲《同行》時，柏豪幾度深呼吸強忍感動眼淚，哽咽地向全

場觀眾表白：「好多同事估我今晚幾時喊，我真係好多謝大家咁支持我。我話咗唔喊，今晚點都要忍住！」呢份對舞台嘅珍視同對歌迷嘅感激，令全場動容。

騷後柏豪亦特別感謝家人無私支持。他透露開騷前兩星期，屋企面臨一場「小風暴」：「仔女病、老婆病，老婆當機立斷趕我出家門，叫我即刻租酒店搬走，免得我染病影響演出。」他坦言當時搬離屋企心情好唔捨得同難過：「作為爸爸，要因為工作丟低家人，真係好唔好受。每日同老婆同仔女視像電話問候。」幸好最終順利完成演出，冇辜負屋企人嘅犧牲。

講起一對寶貝仔女，柏豪即時父愛泛濫，透露囡囡對自己嘅愛簡直係「一千分」。佢搞笑話：「排練嗰陣仔女都有嚟睇，玩緊唱K環節冇人舉手，我個女竟然舉手話佢可以唱，於是我哋就俾佢咪，同我合唱咗幾句《一事無成》！」佢又笑指囡囡對佢嘅痴纏程度，搞到老婆有時都覺得過份。

問到囡囡鍾意BLACKPINK定係鍾意爸爸多啲？柏豪自信滿滿咁話：「梗係鍾意我多啲啦！佢對我嘅愛係一千分㗎！所以我有時會諗，第日大個咗佢唔再咁愛我，我唔知接唔接受到。我依家可以講定，第日佢男朋友要聽住：『我個女係公主，佢真係要對佢公主咁先得㗎，哈哈！』」公然向未來女婿宣示主權，引得全場大笑。

Encore環節，柏豪唱出新歌《純粹想哭》時，螢光幕出現實力派演員黃文標嘅身影，原來佢有份參與MV演出。騷後問到柏豪，佢坦承知道標哥最近身體麻麻，初步評估患有柏金遜症。柏豪話：「拍攝時對方非常專業，雖然察覺到佢身體有啲唔舒服，但完全冇影響工作。我非常感謝標哥參予MV演出，知道好多朋友都因為佢嘅演出特別去睇我呢個MV。」

是次雖然名為見面會，但無論係歌曲編排、同樂隊大玩Rock嘅狂野，定係自彈自唱嘅深情，都展現出超越一般演唱會嘅水準,整個製作非常認真，柏豪全晚換咗五個造型，當佢以背心造型登場，大騷結實嘅麒麟臂時，即時引來全場女歌迷嘩嘩大叫，紛紛高呼「除衫！」柏豪即抵死笑言：「嘩！台下面突然見到好多個女同學、家長朋友，平日佢哋見我唔係咁㗎，係咪覺得我變咗第二個人？哈哈。我平日係七人車司機，成日車埋同學仔放學，好正經㗎！今日佢哋可能覺得：『點解個司機哥哥變咗咁古怪？』都係唔好除啦......」

香港站之後，柏豪表示會開始新一輪巡迴，問到他何時再舉行真正的個人演唱會，他表示自己當然希望可以再返紅館，明年是他入行二十週年，但是否能得到檔期，世界會不會有其他變化，並不是他可以預計，他只會每日努力朝著這個目標進發，希望可以明年可於香港跟歌迷一起慶祝廿十週年這個願望。