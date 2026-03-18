孫燕姿演唱會2026台北｜門票優先/公售攻略＋購票連結＋座位表

孫燕姿《就在日落以後》巡迴演唱會將於2026年5月15、17日在台北大巨蛋舉行，會在Live Nation會員預售優先開賣門票，並會在KKTIX開始公開發售，即刻看內文了解如何搶飛、場地座位表及交通！

孫燕姿演唱會2026台北

孫燕姿演唱會2026台北 | 詳情

演唱會日期：5月15、17日

演唱會時間：晚上18:30

演唱會時間：台北大巨蛋

門票價錢：NT 6,380/5,880/5,380/4,880/4,380/3,880/2,880/2,380

公開發售平台 ：KKTIX

公開開賣日期：2026年3月26日

公開開賣時間：中午12時

孫燕姿演唱會2026台北 | Live Nation會員預售優先購票

優先訂票渠道：Live Nation會員預售

門票發售時間：2026/3/19 12PM~11:59PM

孫燕姿演唱會2026台北 | 公開售票

公開發售平台 ：KKTIX

公開開賣日期：2026年3月20日

公開開賣時間：中午12時

孫燕姿演唱會2026台北 | CUBE追光同行套票

公開發售平台 ：KKTIX

公開開賣日期：2026年3月20日

公開開賣時間：中午12時

*孫燕姿演唱會台北場NT$4,380門票2張（L3層看台區）

*專屬品牌贈禮2份

孫燕姿演唱會2025台北 | 座位表