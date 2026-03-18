孫燕姿演唱會2026台北｜門票優先/公售攻略＋購票連結＋座位表
撰文：多娜
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孫燕姿《就在日落以後》巡迴演唱會將於2026年5月15、17日在台北大巨蛋舉行，會在Live Nation會員預售優先開賣門票，並會在KKTIX開始公開發售，即刻看內文了解如何搶飛、場地座位表及交通！
孫燕姿演唱會2026台北 | 詳情
演唱會日期：5月15、17日
演唱會時間：晚上18:30
演唱會時間：台北大巨蛋
門票價錢：NT 6,380/5,880/5,380/4,880/4,380/3,880/2,880/2,380
公開發售平台 ：KKTIX
公開開賣日期：2026年3月26日
公開開賣時間：中午12時
孫燕姿演唱會2026台北 | Live Nation會員預售優先購票
優先訂票渠道：Live Nation會員預售
門票發售時間：2026/3/19 12PM~11:59PM
孫燕姿演唱會2026台北 | 公開售票
公開發售平台 ：KKTIX
公開開賣日期：2026年3月20日
公開開賣時間：中午12時
孫燕姿演唱會2026台北 | CUBE追光同行套票
公開發售平台 ：KKTIX
公開開賣日期：2026年3月20日
公開開賣時間：中午12時
*孫燕姿演唱會台北場NT$4,380門票2張（L3層看台區）
*專屬品牌贈禮2份