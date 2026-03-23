Chappell Roan被球星佐真奴公審霸凌女兒　鬧爆：她不值得你們愛

現年28歲的歌手Chappell Roan向來以誇張妝容、戲劇化的服裝融入演出，展現浮誇、叛逆且華麗的視覺形象，火速吸納大批Gen Z粉絲，更在格林美奪得「最佳新人獎」，是樂壇後起的天后。不過近日這位天后卻鬧出風波，球星佐真奴（Jorginho Frello）日前在社交平台撰長文公審Chappell Roan，批評無禮對待其繼女。

Chappell Roan多次以性感形象出席公開場合。（Getty Images）

Chappell Roan曾在格林美奪得「最佳新人獎」，是近期爆紅的女歌手。（Getty Images）

佐真奴批評Chappell Roan霸凌繼女

佐真奴在社交平台發文公審Chappell Roan，他透露妻子Cat Cavelli日前帶女兒在巴西聖保羅參與Lollapalooza音樂節，欣賞偶像Chappell Roan演出。碰巧妻女跟Chappell住進同一間酒店，女兒在早餐時認出Chappell，為了確認見到偶像，女兒走到Chappell的枱微笑一下便返回自己的座位。可惜一位高大的保安走到妻女的餐枱，以極度強硬的語氣表示佐真奴的妻子不應准許女兒對其他人作出「不尊重」或「騷擾」，更表示會跟酒店方面做出投訴，令女兒嚇怕爆喊。

佐真奴批評Chappell Roan霸凌繼女。（IG圖片）

佐真奴的妻子是英國影壇巨星祖迪羅（Jude Law）前妻，非常愛護繼女Ada。（IG圖片）

佐真奴鬧爆：這些偶像不值得人愛

最後佐真奴呼籲Chappell Roan的粉絲看清偶像的真面目，更勸粉絲齊齊「脫粉」：「沒有你的粉絲，你根本什麼都不是。想跟各位粉絲說，她不值得你們愛。」另外，佐真奴的繼女Ada是Cat Cavelli與英國影壇巨星祖迪羅（Jude Law）所生的女兒。而事後，Chappell的IG被大批佐真奴的球迷留圍攻。

佐真奴發文批Chappell Roan霸凌女兒。（IG圖片）