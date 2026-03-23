邱彥筒Marf演唱會化身Avril唱快歌　與Locker整蠱KB狂灑爽身粉

邱彥筒（Marf）的首個個人演唱會《麥花臣節 x Marf Yau “Nights like this” Live 2026》昨晚（22日）舉行，COLLAR隊友、師弟ZPOT等全員撐場！今次演唱會Marf坐在觀眾席中開場，令粉絲非常驚喜，其中一部份她在布幕後唱歌，突然穿過布幕，布於瞬間成為其身上衣服，令人驚喜。而事前Marf已指明以灰、銀色為今次Dress code，不少粉絲皆精心打扮，最終Marf邀請其中幾位上台予觀眾投票，並選出兩位冠軍、兩位亞軍，更能得到Marf親手製作的禮物。

邱彥筒（Marf）的首個個人演唱會《麥花臣節 x Marf Yau “Nights like this” Live 2026》昨晚（22日）舉行。（鄧穎琪攝）

今次演唱會Marf坐在觀眾席中開場，令粉絲非常驚喜。（Instagram：makerville_official）

其中一部份她在布幕後唱歌，突然穿過布幕，布於瞬間成為其身上衣服，令人驚喜。（Instagram：makerville_official）

COLLAR全員撐場！

COLLAR一樣以指定Dress code現身，Marf大讚隊友化妝技術愈來愈進步，特別點名Candy（左二）：「佢自己用錫紙包咗個嗰啲小朋友生日會嗰啲眼罩，我都一早已經估到大家會逼佢上台，但係我就同自己講，我一定唔會逼佢㗎，因為我覺得佢會尷尬，所以就唔好啦。」

師弟ZPOT全員撐場。（鄧穎琪攝）

而事前Marf已指明以灰、銀色為今次Dress code，不少粉絲皆精心打扮。（鄧穎琪攝）

最終Marf邀請其中幾位上台予觀眾投票，並選出兩位冠軍、兩位亞軍，更能得到Marf親手製作的禮物。（鄧穎琪攝）

講到演唱會設「最佳服裝」，Marf直言是參考女團XG，自己都希望訓練到Fans悉心打扮去睇騷，帶著去Party的心情來參與這次演唱會。（鄧穎琪攝）

自評75分滿意無悔 最愛Musical環節大膽實驗

演場會中段，Marf翻唱了張敬軒的《笑忘書》，以及方大同的《才二十三》，用來紀錄此刻23歲的自己。其後就有幾首跳唱快歌，除了《fOoL##》外，更驚喜的是她走到小舞台，cover容祖兒的《心花怒放》以及Avril Lavigne的《Girlfriend》，與觀眾互動合唱，全場High爆！完騷後Marf接受訪問，自評今次表現有75分，不過心情就100分，她期待下次去更大的舞台，也提醒自己必需要滿意每一part的表演：「我個Poster設計，簽名都已經寫咗No Regrets，因為我希望今晚唔可以有Regrets，因為只係得一晚。所以，我覺得自己嘅分數係75分，但我都希望今日嘅所有嘢都係一個過程，無論我幾不安或者好驚下一句點樣唱嘅時候，嗰下都係我同自己相處，所以我覺得自己都做得唔錯。」而在整個演唱會中，她最喜愛的是Part 3 Musical部份，唱了《*~Silencio...Shh》、《To’pA’ti》、《Live it up》及《Defying Gravity》，這部份是她私心想要實現的，最終也玩得很High：「我覺得可能真係一個再正式啲嘅，或者一個再大型啲嘅演唱會，我就未必可以咁任性唱呢一類嘅歌，希望都可以，但係我今次就算係實驗品咁樣試咗。」

演場會中段，Marf翻唱了張敬軒的《笑忘書》，以及方大同的《才二十三》，用來紀錄此刻23歲的自己。（鄧穎琪攝）

在整個演唱會中，她最喜愛的是Part 3 Musical部份，唱了《*~Silencio...Shh》、《To’pA’ti》、《Live it up》及《Defying Gravity》：「一個再正式啲嘅，或者一個再大型啲嘅演唱會，我就未必可以咁任性唱呢一類嘅歌」（Instagram：makerville_official）

翻唱軒公方大同金曲 化身Avril Lavigne圓搖滾夢

講到翻唱張敬軒及方大同歌曲，她希望大家對歌曲有熟悉的感覺，但亦有重新改編成自己版本：「即係呢個23歲嘅女仔，去咁樣去演繹，希望軒公（張敬軒）會鍾意呢個Version囉，希望有一日會聽到佢唱呢個Version囉！嘩，好大，許願，好驚，但係我都有同佢講，我有話我都會唱呢首歌㗎。（問：佢點樣reply你？）佢太忙，未去回我，希望佢返嚟睇到啲片，唔會覺得我做得太差啦。」至於翻唱容祖兒和Avril Lavigne的歌，她形容是從小到大都夢寐以求：「一個叛逆嘅狀態啦，Rock and Roll！同埋難得有咁咁把炮嘅Band，咁我就同佢哋講，我今次想試下做Avril Lavigne！我想試下做Band Sound，我一直都好鍾意Band Sound，跟住之後就揀埋《心花怒放》喇，我知道大家一定會識唱，呢首歌俾我嗰個好歡樂嘅氣氛，總之就好享受嘅感覺，我好想都傳達到畀台下嘅人。」

Marf邀觀眾合唱《Girlfriend》，她形容是從小到大都夢寐以求：「一個叛逆嘅狀態啦，Rock and Roll！同埋難得有咁咁把炮嘅Band，咁我就同佢哋講，我今次想試下做Avril Lavigne！我想試下做Band Sound！」（鄧穎琪攝）

Marf解釋唱《心花怒放》原因：「我知道大家一定會識唱，呢首歌俾我嗰個好歡樂嘅氣氛，總之就好享受嘅感覺，我好想都傳達到畀台下嘅人。」（鄧穎琪攝）

Marf與音樂總監Mike Orange等玩得好high！（鄧穎琪攝）

首唱全新曲試水溫 夥拍Teller度詞盼儲經驗開Part 2

演唱會尾聲，Marf演繹了一首全新風格的歌曲《Run Run Rock》，她形容是試水溫，暫時還未知何時推出，又透露這首歌與《全民造星VI》冠軍王偉俊Teller合作：「佢有份幫我去製作，咁我就同佢講，喂你幫幫手呀，我哋不如一齊夾啲嘢呀。佢就好好、好細心，同埋好聽我嘅意見，咁樣就一齊慢慢度咗啲歌詞出嚟。（問：Rap詞係你寫定佢寫？）我哋一齊寫囉，不過主要係佢寫。」被問是否已有計劃開Part 2，Marf覺得要再儲多些歌，希望到時有新嘗試，不論是否香港，或大小場地都想試，要再儲舞台經驗，她又說：「所以我會繼續explore下自己嘅聲音啦，同埋今次我嘅唱歌老師都幫咗我好多！」

演唱會尾聲，Marf演繹了一首全新風格的歌曲《Run Run Rock》，她形容是試水溫，暫時還未知何時推出，又透露這首歌與《全民造星VI》冠軍王偉俊Teller合作。

被問是否已有計劃開Part 2，Marf覺得要再儲多些歌，希望到時有新嘗試，不論是否香港，或大小場地都想試，要再儲舞台經驗，她又說：「所以我會繼續explore下自己嘅聲音啦，同埋今次我嘅唱歌老師都幫咗我好多！」（鄧穎琪攝）

夥男友Locker整蠱KB 為COLLAR報仇狂灑爽身粉

演唱會完場後，Marf播了一段片，是她與男友林家熙Locker夾計整蠱KevinBoy（KB）。由於他喜歡滑雪時見到「Powder」雪，但今年因為做Marf演唱會無法去日本見證Powder，Marf決定讓他在香港感受Powder，在其生日時將他整架車鋪滿爽身粉，令曾經整蠱初出道COLLAR的KB也被「玩爆佢個腎」，KB在車窗「雪」痕中以手指劃上「FUXK YOU MARF！」，全場大笑！問到是否要為當年報復，Marf笑說：「佢成日都整蠱人，係呀，我係幫緊好多人嘅其實。」不過現時她就有點擔心對方反報復，但相信這樣互相作弄也是愛的一種，她又透露KB已即日去洗車，自己都會請他食飯補鑊。

Marf與男友林家熙Locker夾計整蠱KevinBoy（KB），在其生日時將他整架車鋪滿爽身粉，令曾經整蠱初出道COLLAR的KB也被「玩爆佢個腎」，KB在車窗「雪」痕中以手指劃上「FUXK YOU MARF！」，全場大笑！（鄧穎琪攝）

隊長Gao拔刀相助操刀剪片 豪言包底請去越南報答

今次演唱會上的過場片段，都由COLLAR隊長沈貞巧（Gao）幫手剪片，Marf直言：「我拍咗啲BTS，嗰陣時我就問阿Wing，佢就話『咁你想邊個剪呀？你唔係自己剪呀嘛？』我本身真係諗住自己剪嘅，諗諗下就『唉，算啦，都係唔好搞咁多嘢。』我都好慶幸我最尾係無自己剪嘅，如果唔係，我應該承受唔到，我應該真係喊呀最尾！所以我就問阿Gao，佢話梗係得啦！」她認為現時出街的便是最好的版本，之後會上傳到IG，至於如何報答Gao的付出，Marf豪言：「咁就梗係要再去越南啦！（問：係咪你請先？）都可以㗎，但係中間嗰啲，佢要自己畀返囉。或者機票，酒店佢自己畀，反而後面嗰啲我包晒咁樣。」

今次演唱會上的過場片段，都由COLLAR隊長沈貞巧（Gao）幫手剪片，至於如何報答Gao的付出，Marf豪言：「咁就梗係要再去越南啦！（問：係咪你請先？）都可以㗎，但係中間嗰啲，佢要自己畀返囉。或者機票，酒店佢自己畀，反而後面嗰啲我包晒咁樣。」（Instagram：gagarieo）

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