五月天啟德演唱會丨捐出500萬港元行善　阿信：明年不一定再回來

「紅磡的紅對我來說已經變Home，我的另一個家。」昨晚（26日）五月天於啟德體育場舉行香港巡演第二場，主唱阿信在與大家同唱生日歌慶祝後，宣布捐出500萬港幣幫助本地兒童，將演唱會的感動化為實質的愛。

阿信：明年五月天不一定再回來了

在點唱環節，阿信被要求唱《浪子心聲》，他笑言很久沒有唱不知還懂不懂，然後用半鹹淡廣東話唱了代表香港之歌。唱完《浪子心聲》，他說：「謝謝所有來到啟德體育場的你們，一路走來，我們從旺角街頭的live house、小小的會館，到那麼多夜晚在紅磡，一起在迪士尼的體育場唱著歌，一起在中環的海邊淋著雨……那麼多、那麼多的回憶。紅磡的紅對我來說已經變Home, 我的另一個家，謝謝你們這些年來照顧。明年五月天不一定再回來了，但我們會記得你們今天，和你們一起度過的生日。」

阿信稱明天不一定會再回來演出。

點唱唱《浪子心聲》。

「25+2年」走過不同城市

阿信感謝所有來到現場的朋友，無論是本地，還是來自不同的城市，他續說：「我不知不覺已經來到25+2年了。然後這一生有多少個25年呢？不知道。其實真的感謝大家，不止在香港，其實我們走過的每一個城市，都有好多真心的朋友陪伴我們走過。只是在今年，我們選擇在香港。我們也希望，在所有每一個城市陪伴五月天一起長大過來的每一個人、每一個姓名、每一個故事、每一個靈魂，五月天都真心感謝你。」

演出會捐出500萬港幣幫助小朋友

五月天希望能夠繼續把歌唱得更好，並同時作出善心舉動，他說：「我們這次的演出會捐出500萬港幣，獻給香港本地需要幫助的所有小朋友。和你們一起，讓世界變得更好。不是我們好，不是五月天好，是因為你們都是最好的。謝謝你們，謝謝你們。」

五月天希望能夠繼續把歌唱得更好，並同時作出善心舉動。

捐岀00萬港元幫助有需要兒童。

阿信：「紅磡的紅對我來說已經變Home，我的另一個家。」

阿信：「紅磡的紅對我來說已經變Home，我的另一個家。」

萬支手機燈海照亮啟德夜空

五月天上次大埔火災的急難救助，到啟德場上對下一代的長期關懷，都用實際行動體現了他們口中的「家」——不僅是舞台上的相聚，更是風雨中的扶持。昨晚當全場齊唱生日歌，萬支手機燈海照亮啟德夜空時，那份「香港加油」的溫暖，已然在每個人心中迴盪。

退票風波

五月天今年的演唱會，在演出前曾發生場次調動風，原定於3月24日於啟德舉行的首場因突發原因取消，雖改加開3月29日慶祝成團日的場次，但僅安排首場觀眾退票，引起大批歌迷不滿。最後五月天所屬公司相信音樂及主辦方特高娛樂致歉並允許頭場觀眾免費進場觀看40分鐘綵排，得以安撫樂迷。

萬支手機燈海照亮啟德夜空。

萬支手機燈海照亮啟德夜空。