王菀之澳門演唱會有驚喜 皇上張敬軒突襲上台抱起「皇后」

昨晚澳門倫敦人被王菀之（Ivana）的歌聲與笑聲填滿，《王菀之演唱會 合體 澳門站》讓全場爆滿，與五千觀眾一起度過了一個既療癒又充滿驚喜的難忘夜晚。

演唱會一開始，王菀之就用她獨有的空靈嗓音，一連氣唱了二十多首歌，讓歌迷聽出耳油。唱完一連串的經典作品後，終於停下來與觀眾聊天，一開口就展現了她的幽默本色。

「現場，原來你地唱歌咁好聽！我好想有個Choir 要幾千人一齊唱，不如你地都報名吖！唔啱音唔啱拍子，就企後少少，我講真，我真係想有個大Choir ！」這番話一出，全場觀眾立刻報以熱烈的歡呼和一聲整齊響亮的 「好呀！」 ，場面既溫馨又搞笑。她接著調皮地提到：「其實有睇過紅館騷，都知道唱完《小俠》係完㗎啦，其實完咗㗎啦，哈哈。」此話一出，現場觀眾當然不肯放過她，隨即狂叫「Encore！」，聲音震破場館。

王菀之故作正經地笑道：「我唔係呢啲人嚟㗎，哈哈！咁近距離分享音樂，所以大家應該好熟㗎啦。」 話音剛落，觀眾的歡呼聲再次不絕於耳。她隨即宣布：「以下呢part，我哋真係真係咁玩，點唱！」現場隨即陷入一片歡樂的沸騰之中，不停大叫想聽的歌名，而王菀之亦滿足歌迷，唱了《幸福》《想愛不相愛》《月亮說》等歌，令大家開心不矣。

在點唱環節中，王菀之突然自嘲：「其實我點解講錯嘢，因為我個人好慌……你估我一個人企係到講嘢好容易？不如唔好我自己一個講啦，請佢上嚟同我講啦！」就在這時，全場燈光一轉，神秘嘉賓 張敬軒 突然登場，隨即令全場觀眾瞬間陷入瘋狂，尖叫聲此起彼落。軒公走到台上，二話不說，突然一把將 Ivana 整個人抱起來，這個驚喜不單讓之舉讓Ivana 驚呼，也全場觀眾瞬間「暴動」，歡呼聲幾近炸場。

軒公抱著她笑道：「你又重咗！」

Ivana 幽默回應：「你可能係第一個做到呢個動作嘅男人。」

軒公隨即補了一句：「唔怕，我帶咗腰封，哈哈！」 引得全場哄堂大笑。

放下 Ivana 後，張敬軒深情地對她說：「我好開心，啱啱喺台下聽你唱歌，真係起雞皮，好好聽。」

Ivana 立刻回應：「我哋唔會講假話㗎，難聽我哋會話，下次再見。」軒公接著認真地說：「我成日覺得點解你個舞台好似有個魔力，我好善慕今晚每一位觀眾，睇菀之show係一個好療癒嘅晚上。佢嘅表演，佢嘅樂隊，台下standby，我都有被你音樂擁抱住嗰個感覺。識你咁多年，都係咁冇變過。你話自己好慌，恭喜你終於知自己係方形啦。」

Ivana 笑著接話：「我哋上一次紅館合體時，係冇講嘢，今日講嘢啦所以。」

軒公故作驚訝：「講咩？拜年？呢個場我好熟，呢度好老嚟㗎，開騷一不離二，二不離三，三不離四，我都好似就番嚟喇。」隨即又引起觀眾歡呼。接著突然話鋒一轉，軒公對著 Ivana 說：「我想話呢，我幾時可以脫離嘉賓身份，變成同你一齊再開騷呢？」

語畢再次引爆全場，觀眾的歡呼聲如雷貫耳。

軒公感嘆：「我哋對上合體就嚟……十年啦！」

Ivana 點頭：「十年。我哋仲健在係一個福氣……」

軒公道：「如果呢個十年唔開，我哋就六十歲啦。」

Ivana 眼睛一亮：「你算唔算依家邀請我呀？」

軒公興奮地說：「我哋今晚不如當係一個小小預演吖！」

隨後，兩人在全場觀眾的見證下，合唱了經典歌曲 《手望》，為這個「預演」留下了最動人的一刻，也讓現場歌迷聽得如癡如醉。

騷後受訪，Ivana 表示演我覺得今晚算係 very good show！啦 。」對於張敬軒在台上公開邀請她合體開騷，Ivana 笑言：「好感激佢嚟，佢都好忙㗎，啱啱身體又唔舒服，剛剛好番冇耐，多謝佢嚟澳門支持我啦。合體再做騷呢....嘻，多謝佢邀請，不過我唔知喎，我諗下先啦。」

Ivana 同時透露接下來的巡迴計劃：「嚟緊巡迴下一站4/26 澳洲悉尼，澳洲係一個 live house到做，好chill同好近。澳洲限定。之後5/16 就上海站啦。」