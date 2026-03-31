Celine Dion趁58歲生日驚喜宣布復出　今秋巴黎舉行10場演唱會

現年58歲的傳奇歌后莎蓮迪安（Celine Dion）早年因患上罕見疾病「僵硬人症候群」（Stiff Person Syndrome）被迫取消巡場，暫別歌壇。去年6月推出紀錄片公開患病情況，片中可見她病重時暴瘦，不能自理，情況令人擔憂。經過休養的Celine Dion去年在巴黎奧運開幕禮上驚喜擔任嘉賓，早前有傳她將於今年秋季復出重踏舞台，一直未有回應傳聞的Celine Dion趁58歲生日宣布復出開騷。

Celine Dion趁58歲生日驚喜宣布復出。（IG圖片）

Celine Dion今年秋季9月及10月在巴黎舉行10場演唱會。（IG圖片）

Celine Dion親自拍片宣布開騷

莎蓮迪安於香港時間今日清晨在IG拍片分享復出舞台的消息，並表示復出是人生中最佳禮物：「我已為此準備充足，我感覺好好，我好強壯，我感到興奮，當然，有少少緊張。」談到幕前身體情況，她坦言正在管理自己的健康，而且感覺良好：「我再唱歌，甚至是些少跳舞。但我必須告訴你們一件非常重要的事：在過去的幾年裡，每一天，我都感受到了你們的祈禱和支持，你們的善意和愛。我感謝你們所有人。我急不及待地想再見到你們。」

莎蓮迪安表示能夠復出是人生中最佳禮物。（IG圖片）

今秋巴黎舉行10場演唱會

莎蓮同時亦於IG公開演唱會宣傳照，並宣布巴黎演唱會將於9月12日展開，直至10月14日共10場，每場之間有幾日休息。演唱會將在可容納4.5萬名觀眾的巴黎拉德芳斯體育館（Paris La Défense Arena）舉行，而門票將於4月7日開售。另外，有知情人士透露，莎蓮今次復出與保險公司定下一系列協議來確保演出順利進行，包括演出場次限制和演出期間要接受定期體檢，亦有指因健康原因，莎蓮有機會需要坐在椅子上表演。