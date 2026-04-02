Dear Jane澳洲悉尼首個演唱會　Tim走落台再兩度encore樂迷唔願走

Dear Jane成軍二十週年海外巡迴演唱會日前於悉尼 The Star Event Centre 揭開序幕！亦是Dear Jane首次於澳洲舉行演唱會，一眾澳洲「Dear Jane小隊」期待已久，甫開場的吉他及鼓聲一響，全場樂迷立即尖叫歡呼！現場氣氛超級熱烈！演唱會中段Tim@Dear Jane更High爆走到台下與樂迷近距離接觸！大批樂迷捉緊機會與Tim@Dear Jane合照及握手，Tim險被浸沒於人海！

Dear Jane成軍二十週年海外巡迴演唱會日前於悉尼 The Star Event Centre 揭開序幕，亦是Dear Jane首次於澳洲舉行演唱會。

演唱會中段Tim@Dear Jane更High爆走到台下與樂迷近距離接觸！大批樂迷捉緊機會與Tim@Dear Jane合照及握手，Tim險被浸沒於人海！

Dear Jane亦有把他們開Show的「傳統」帶到澳洲，四位成員輪流交換樂器演奏，而「NJ孖寶」亦有擔任「嘉賓」在場館內與樂迷用手機燈「放煙花」玩成一片！四子於台上亦大讚澳洲朋友超有氣氛，並喺海外用廣東話與樂迷交流，格外親切！

Dear Jane亦有把他們開Show的「傳統」帶到澳洲，四位成員輪流交換樂器演奏。

四子於台上亦大讚澳洲朋友超有氣氛，並喺海外用廣東話與樂迷交流，格外親切！

今次演唱會設有盲盒歌曲環節由樂迷發辦選歌，Dear Jane應要求連唱《無可避免》、《到此為止》及《別說話》等經典歌曲！一次過滿足樂迷，大飽耳福！最後Dear Jane更兩度encore《快樂不知時日》及《二十年後的歌》！四子更預告巡迴演唱會會到美加、新加坡、馬來西亞及英國等地演出！各位海外嘅「Dear Jane小隊」記得密切留意！

今次演唱會設有盲盒歌曲環節由樂迷發辦選歌。

Dear Jane應要求連唱《無可避免》、《到此為止》及《別說話》等經典歌曲！一次過滿足樂迷，大飽耳福！

最後Dear Jane更兩度encore《快樂不知時日》及《二十年後的歌》！