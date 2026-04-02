NMIXX演唱會2026香港｜門票優先/公售攻略＋購票連結＋座位表
NMIXX《EPISODE I: ZERO FRONTIER》 香港演唱會將於2026年7月25日（六）在亞洲國際博覽館Hall 10舉行，即刻看內文了解如何搶飛、場地座位表及交通！
NMIXX演唱會2026香港丨詳情
演唱會日期：2026年7月25日（六）
演唱會時間：有待官方公佈
演唱會地點：亞洲國際博覽館Hall 10
門票價錢：有待官方公佈
NMIXX演唱會2026香港丨公開發售
有待官方公佈
演唱會門票網購信用卡推介
恒生 MMPOWER World Mastercard 主打網上零售簽賬有高達5%回贈！於Apple網店或App預訂iPhone 17更可享高達10%+FUN Dollars！另外，外簽幣簽賬有高達6%回贈！
>> 立即申請 <<
🎁新客戶經以下 MoneyHero 連結申請恒生MMPOWER World Mastercard，除了優先購票外，更可享以下優惠：
🎉全新客戶禮遇（須於30日內簽賬滿HK$100）
1. HK$800 現金（直接存入FPS戶口）；或
2. HK$800 惠康購物現金券；或
3. HK$800 蘋果禮品卡；或
4. NESCAFÉ® Dolce Gusto® Genio S Plus 咖啡機 + 6盒咖啡膠囊（價值HK$1,780）；或
5. Delsey 30" GRENELLE SE Expandable Front Opening Suitcase（價值HK$4,980；顏色隨機）；或
6. Marshall Emberton II 無線音箱 (價值$1499; 顏色隨機）
優惠受條款及細則約束。
NMIXX演唱會2026香港 | 交通
【1】巴士：
九龍：
E21｜航天城 ↔ 大角咀（維港灣）
E21D｜航天城 ↔ 大角咀（維港灣）
E22｜航天城 ↔ 藍田（平田街）
E22P｜航天城 ↔ 油塘
E22X｜航天城 ↔ 油塘
新界：
A30｜機場 ↔ 梨木樹
A31｜機場 ↔ 荃灣（如心廣場）
A32｜機場 ↔ 葵涌邨
A33｜機場 ↔ 屯門公路轉車站
A33X｜機場 ↔ 屯門（富泰）
A34｜機場 ↔ 洪水橋（洪元路）
A37｜機場 ↔ 朗屏站
A41P｜機場 ↔ 烏溪沙站
A43P｜機場 ↔ 粉嶺（聯和墟）
A47X｜機場 ↔ 大埔（太和）
E22A｜航天城 ↔ 將軍澳（康盛花園）
E32｜航天城 ↔ 葵芳（南）
E36P｜航天城 ↔ 上村
E41｜航天城 ↔ 大埔頭
港島：
E11｜航天城 ↔ 天后站
E11A｜航天城 ↔ 天后站
離島、機場及口岸：
A35｜港珠澳大橋香港口岸 ↔ 梅窩碼頭
B4｜港珠澳大橋香港口岸 ↺ 機場（客運大樓）
S56｜東涌站 ↺ 機場（一號客運大樓）
S1｜東涌站 ↺ 機場（客運大樓）
【2】港鐵 ：
（1）博覽館站 ↔ 青衣站 ↔ 任何港鐵站：$47
（2）博覽館站 ↔ 九龍站 ↔ 任何港鐵站：$72
（3）博覽館站 ↔ 香港站 ↔ 任何港鐵站：$80
*若乘客乘搭機場快綫的起點站與回程時的終點站不同，車費將以兩個車程的平均票價計算。"