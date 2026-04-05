香港DJ專訪｜曾奪世界排名第二的香港傳奇DJ Tommy

DJ Tommy是香港著名DJ，90年多次代表香港遠赴外國參加世界DJ大賽，是至今世界排名最高的香港DJ。多年來活躍於本地樂壇，參與很多本地音樂製作，既是LMF的成員，又與陳冠希和陳奐仁合組唱片公司CMD，後來亦成為農夫經理人。

筆者在很久以前已在網上看過他當年在世界賽的片段，可謂目不瑕給。後來學習DJ後，更加明白箇中難度，心表尊敬。數年前有幸在朋友的婚禮中與DJ Tommy相遇，只敢攀談幾句。直至最近在工作上有幸再次相遇，便主動邀請DJ Tommy接受訪問。一連兩篇專欄，將與讀者回顧DJ Tommy過去30多年的音樂歷程。

攝於與DJ Tommy訪問當天。

波盛：你一開始係點樣接觸電子音樂同DJ﹖

DJ Tommy：細個嗰陣去旺角啲唱片舖錄歌，嗰陣喺信和、荷李活商場好多唱片舖，有好多DJ。我成日去錄歌，錄啲Remix呀錄啲Billboard嘅Prince、Michale Jackson。跟住會聽到啲DJ版，將《愛情陷阱》整到10分鐘，「這陷阱、這陷阱」10次跟住「阱、阱、阱」咁樣，覺得好得意，就開始鍾意聽Remix。喺屋企就用Cassette機錄電台，錄一次「這陷阱」就Pause，等下一次「這陷阱」出現就再錄，好似整第一個自己嘅Cassette帶Remix咁。

之後同一個屋邨入面有一個介紹我去做燈光音響嘅朋友，話識一個朋友個舅父係DJ，係以前嗰啲Disco好勁嘅DJ，問我去唔去佢屋企學下。嗰陣我大約13定15歲倒，就去佢屋企，見到佢將啲Modern Talking、Brother Louie，仲有啲Eurobeat喺度Mix。但佢唔教我哋嘅，所以我個Friend去咗1、2次就無去，我就坐喺度睇咗幾個禮拜。

直到有一次佢叫我埋去，就教我點樣駁歌。 佢就講嗰啲Break度有8拍，教我數，我試咗幾次就識咗啲基本，知道喺個空檔無音樂得個鼓嘅時候駁第二隻歌，跟住又教我數BPM一分鐘幾多下，但畀我玩咗兩次就無再理我。就係咁識咗依啲基本嘅DJ概念。

波盛：仲記唔記得第一次DJ係點﹖

DJ Tommy：嗰陣時係做燈光音響先，去人哋嗰啲Party例如宴會、船P、香港大學陸佑堂、中大嗰啲唔知咩堂，又有啲樓上P，好多酒店嘅Ballroom。我去Setup啲燈光音響，推喇叭，整啲燈，去駁線嘅啫。咁我平時都有喺我公司試下玩，有一次有一個DJ失場，偶然畀咗個機會我，老細知我識識地就話：「無DJ呀，你去打啦。」嗰陣我就覺得：「正喎！有得打碟！」我平時都係玩吓咋嘛。咁玩完一晚無人投訴，就咁樣開始。

嗰次之後好好彩，老細喺我執完喇叭、駁完線、成手黑媽媽做好晒啲苦工，就叫我去打碟，打完就搬返啲喇叭返公司。嗰陣時好辛苦，老細唔會特別畀多份人工，但我又無所謂，學到好多嘢好開心。

同埋開心在另外有一間燈光音響公司搵我剩係去打碟，第一次唔駛隻手黑媽媽咁打碟。係打酒店，好似夜晚6至8定6至9，要播當年電影好興嘅慢歌畀人聽住食飯。聽完9 點幾就砌個Dance Floor出嚟，咁就開始Party，打好多中文歌，然後有少少英文歌，張國榮、譚詠麟、麥當娜、Michael Jackson、《YMCA》依啲一定會有，咁就成為正式有錢嘅DJ工作喇。嗰陣時去好多依啲酒店，最常去就係信德中心嗰邊間酒店入面有個Ballroom，聖誕、倒數都必定去嗰度。

波盛：後尾點解會有參加DJ比賽嘅念頭﹖

DJ Tommy：後嚟喺中國城夜總會做嘢，都剩係打燈。因為嗰度已經有DJ，我嗰陣未去到咁勁嘅Level，咁個DJ叫Louis，佢好過癮成日返到嚟都好開心。我哋有個Control Room後面有個休息室，入面有個電視仔同錄影機。有次Louis拎咗錄影帶返嚟話：「有個好勁嘅DJ比賽，睇唔睇﹖」我記得嗰陣係1991年，佢播出嚟係1988年世界DMC比賽，睇到係DJ Simon。我一路都知依個人，因為有去聽佢Noon D打碟，係神奇到不得了。我會落去扮跳舞，其實係為咗聽佢，好精彩。

DJ Tommy（右）上年於社交平台分享事隔40年在友人婚禮上與偶像DJ Simon（左）相遇並合照。

我一路都知佢有去DMC比賽，但嗰陣時無可能睇到，唔似依家有YouTube。跟住居然有錄影帶可以睇到佢喺倫敦同其他國家嘅DJ比賽，仲入到十強。然後又睇到1988年嘅世界冠軍，叫Cash Money，玩得好誇張，就知道原來捽碟有得咁玩。跟住就去所有唱片舖，見到黑人封面嘅碟我就買，買咗返去仲發現有幾隻係啲人比賽用嘅歌，我記得有隻係Public Enemy嘅《Rebel Without A Pause》，好似煲水聲咁。

嗰陣仲知道3個月後香港有比賽，喺屋企就當自己係嗰個世界冠軍，Copy佢咁練。每日喺度捽，覺得似喇喎，就睇1990年嘅比賽片段，又喺度練。就係咁，睇完錄影帶之後嘅3個月，我就參加咗1991年香港DMC比賽。

波盛：去到比賽現場有無好緊張﹖

DJ Tommy：嗰陣有兩晚初賽，Foul咗之後先去到第三Round決賽，有成三、四十個DJ。嗰陣見到嗰啲DJ係某某Club嘅DJ，我覺得佢哋係大明星嚟。然後我記得我Soundcheck嗰陣亂咁玩，突然間啲DJ就走埋嚟問我叫咩名同我傾計，我就好緊張咁就識咗佢哋。

我報名比賽嗰陣都未改DJ Tommy依個名。跟住香港DMC個負責人係外國人嚟，叫Alan James，佢就問我個名叫DJ咩。我心諗：「死喇⋯」跟住咁啱有個Label叫Tommy Boy，我就識Tommy依個字，咁就同佢講我叫Tommy，咁樣亂嚟㗎咋。

Tommy Boy是由Tom Silberman在1981年創立的音樂廠牌。DJ Tommy在初次比賽時，情急之下便以廠牌的「Tommy」取名。

到夜晚比賽介紹我嗰陣，就叫DJ Tommy。跟住就贏咗個香港冠軍，然後就第一次去英國比賽。我到依家都好記得，唔知係咪發緊夢，玩咗幾個月就宣佈我係冠軍，嗰陣時心諗：「死喇咁大鑊。」嗰陣時覺得有啲大鑊㗎，完全唔知點算，去到英國更加大鑊，又唔識傾計因為英文唔叻。

波盛：依家回想返，你覺得係咩原因令你自學3個月就有咁好成績﹖

DJ Tommy：我都唔知點解，可能因為Copy得快手，其實唔知點學又唔會有人教你，咁就耳同手勢跟到足，咁就識咗。我永遠都係自學但教唔到人，我係屬於視覺記憶嗰啲人。睇90年冠軍嗰個DJ David嘅錄影帶，啲手快到咁樣，咁咪學佢囉，不過剩係學到半桶水唔係好叻。

我1991年第一年去世界DMC比賽，有三十幾個國家，Foul剩10個入決賽，咁我第一回合就Foul咗。去到現場睇完全係兩個世界，同錄影帶睇完全兩個Feel嚟。現場聽啲嘢實淨好多，我就好皮毛玩咗三個月，嗰個係我唯一一次比賽緊張。因為我喺香港比賽唔緊張，我唔知自己做緊咩，亂咁玩諗住做完就算，仲識到啲DJ好開心添。

嗰陣去到英國比賽見返晒錄影帶入面嗰啲DJ，睇見啲人咁勁係好緊張，好多失誤，都知道自己入唔到，跟住就睇埋決賽，仲識到1990年嘅世界冠軍，即係我抄佢嗰個，同佢影到相好開心。嗰陣我同自己講，1992年一定要再參加，一定要入到決賽，因為覺得自己未夠水準，反正都嚟到依度見識到個世界，話比自己聽要認真對待依件事，好好睇睇，第時有錄影帶睇都可以保留一個美好嘅印象，好似啲人影寫真咁。

DJ Tommy與一直的模仿對象DJ David（右）在世界賽中認識並合照。

波盛：既然你立定決心要認真對待依件事，返到嚟香港之後你點樣備戰下一年嘅比賽﹖

DJ Tommy：返嚟香港就辭咗音響燈光份工，去咗做信差，每日好快做完嘢就返屋企練習。星期六日完全唔出街，一日練八個鐘左右，要練返啲基本功。練完基本功就要諗自己應該點樣去比賽，見到世界賽啲人咁犀利各出其謀，我就諗一套自己嘢去比賽，然後係咁練，又搵DJ Galaxy幫我拍低啲動作。同時間又學英文，學劉家傑嗰啲基本嘢起碼同人溝通到先。夜晚返Bar City做Part-time DJ，呢幾樣嘢夾埋，咁就全力為咗比賽。

1992年又贏到香港比賽，嗰次都驚贏唔到，但係對自己嗰套嘢好有信心，玩嗰陣就唔驚。最後1992年世界賽入到決賽攞第八。嗰陣最開心係識咗啲DJ，有書信來往，佢會寄啲錄影帶畀我，我又寄啲錄音帶過去，有好多依啲書信好開心。

DJ Tommy在1992年DMC世界DJ大賽首次晉身決賽並獲得第8名。

我仲記得嗰年完咗比賽喺英國第一次去Rave Party，我留咗喺英國，Paul Oakenfold就叫我去BBC電台錄個聖誕Mix，因為佢同帶我去嘅外國人好熟。我仲去咗Paul Oakenfold屋企飲茶，坐到夜晚佢就揸車帶我去個黑媽媽嘅地方，有一個Warehouse，跟住佢入去打碟，啲外國人癲晒好好睇，我就喺DJ Booth隔離睇住佢打碟。依個就係我第一次去Rave Party，嗰陣時都唔知咩嚟。

DJ Tommy在92年倫敦世界賽時認識英國著名DJ Paul Oakenfold，獲邀到BBC製作電台聖誕混音，更隨Paul Oakenfold體驗人生第一次的Rave Party。

波盛：嗰陣攞咗個世界排名第八，又喺英國見識過Rave Party之後，返嚟香港有無諗過要喺依方面做啲嘢﹖

DJ Tommy：無呀，香港嘅環境你諗到都做唔到，因為無人識依樣嘢。92年香港邊有人識Rave，嗰陣全世界去唱K，一個人無能力影響到咁多嘢。嗰陣好慘，好多DJ無工開，個個去晒唱K，Disco都執晒笠。

然後香港DMC比賽又改咗制度，我就轉咗做電腦繪圖，喺中環返工朝九間五都幾正㗎，然後喺Bar City返下Part-time咁。做到1996年，個上司突然同我講咗樣好奇怪嘅嘢，話如果要升職都要大學程度，言下之意即係我幾難升到，剩係升晒我隔離啲人，唔知點解個感覺怪怪地。

咁橋96年香港DMC個賽制又改返，我都仲有同啲DJ交流，咁就決定再參加下玩下啦。不過嗰陣好慘，香港剩返好少DJ參賽，以前三十幾個到得返幾個，咁我就好彩又贏咗香港冠軍，嗰年世界DMC就去咗意大利比賽。

波盛：我第一次睇你嘅比賽片段，就係1996年贏咗第二名嗰次。我記得你用身體唔同地方去捽黑膠，打打下仲拎咗罐可樂出嚟飲，好印象深刻。你仲記唔記得係點樣構思呢一Set出嚟﹖

DJ Tommy：比賽6分鐘啦，都有一個Flow喺度。開頭點樣吸引人，中間有啲好聽嘅嘢，有一個高潮，然後臨尾Ending有個爆發。其實我比賽臨尾個Ending都唔係好爆發，嗰陣我度咗半年左右，我覺得唔係好好㗎，但係都過到自己嗰關，不過如果夠時間我會再好啲嘅。

DJ Tommy相隔4年再次出戰DMC世界DJ大賽。

至於點解臨尾捽到好快，係因為92年去英國聽到一種音樂叫Jungle，好似Drum n Bass，好過癮好鬼快，所以臨尾就用個「1-2-3」嚟捽個Jungle Beat。其實依家覺得唔係咁好，但都OK嘅，啲評判鍾意就得。嗰陣去編排，就諗邊一段做邊啲手勢。

同埋飲可樂嗰個呢，你哋Video睇得唔清楚，我係玩得好興奮突然撳停個音樂，啲人嘅反應係：「做咩事呀﹖」我就喺地下攞罐可樂出嚟飲嘆一嘆先，然後我有自己印嘅黑膠，有個Sample係「er」，咁我就啱返時間啱返位扮返個「er」嘅動作，咁啲人就覺得好過癮，即係有啲小gimmick畀人記得。

因為早幾年喺初賽見啲評判恰眼瞓，我又做過香港比賽嘅評判，就了解咗評判依樣嘢，睇得多都幾攰。你做評判睇咁多DJ，個個都差唔多個個都好勁㗎喇，但係邊度記得你做過啲咩嘢，你要有一下令到佢記得，我就諗咗呢個飲汽水，咁就真係work。我諗啲人其他嘢好似唔係好記得，但係依個記得就已經夠，我嗰陣就諗啲咁嘅嘢，都好神奇可以做到。

波盛：知道自己攞第二嘅感覺係點﹖咁多年嚟你點睇依個世界排名第二嘅名銜﹖

DJ Tommy：諗住入到圍已經好開心，嗰個年代所有香港啲DJ都話入到決賽當攞世界冠軍㗎喇。成日聽到依句，咁我就一定要入到決賽唔好衰畀大家睇，即係要為香港DJ爭光。跟住入到決賽，宣佈第二名嗰下，個感覺係：「嘩！入三甲﹖仲要第二﹖」真係完全諗唔到，因為我諗住去玩㗎咋嘛，同啲DJ好Friend大家吹下水傾下計，開開心心，入到決賽就得㗎喇。

真係好開心，算係攞過最勁嘅排名，即係讀書又唔叻，攞到依個世界第二喎。我唔知呀，我成日都覺得自己唔夠㗎，值唔值攞到呢個世界第二呢﹖但係人哋覺得你值先係正確㗎嘛，唔好諗自己值唔值，自己真係有努力嘅。攞到世界冠軍同第二我覺得個感覺差唔多，我已經覺得好誇張，咁嘅資質攞到世界第二已經好滿足，滿足到不得了。

DJ Tommy終在1996年DMC世界DJ大賽奪得第二名，其世界排名第二的成績至今仍是香港DJ的驕傲。

波盛：96年攞咗第二之後，有無諗過下一年再衝擊第一﹖

DJ Tommy：其實夠㗎喇。不過喺97年嗰陣，比賽前兩、三個月香港個Agency同我講，上屆個世界冠軍唔去喎，因為上屆世界冠軍係有得自動晉級挑戰衛冕，咁佢唔去就叫我去，話可以攞住衛冕世界冠軍依個名銜，直接去比賽又唔駛初賽。

但我係覺得點玩呀，世界賽我得兩、三個月，又要諗又要練，無可能㗎。跟住個Agency係咁慫恿我，其他DJ又係咁慫恿我，其實我唔係想去攞返個名次，我係想攞返個開心，識咗啲DJ無乜幾可飛過去同唔同國家DJ玩呀嘛。

咁我就戇居居走去練，其實係非常之唔夠，就攞住衛冕冠軍嘅名銜直接入決賽。我知自己死硬㗎喇，但都好好彩啲評判都畀咗我第六。其實我自己就覺得第幾都唔緊要，唔係好好嘅，只係貪過癮有免費機票飛過去同啲DJ玩，因為依個緊要過比賽。

我都重視個比賽嘅，我都諗咗啲好特別嘅嘢，希望贏唔到三甲都有啲嘢畀人睇到啦。我諗到用橡筋箍住個唱針，然後喺度彈就會有啲聲，諗住依啲應該有記憶點。點知初賽有個巴西DJ又係有橡筋，仲要彈到啲巴西鼓好Groovy嘅。咁嗰陣比賽有啲書出返㗎嘛，跟住啲人就寫話我可能見到個巴西DJ咁做，所以即刻抄返依樣嘢咁做。

DJ Tommy在1997年DMC世界DJ大賽決賽中，在唱針縛上橡筋從而製造特別聲效。

我嗰陣心諗：「你喺意大利邊度搵條橡筋畀我﹖」我都唔知原來意大利有橡筋賣，你點練呀﹖無得練㗎喎，即時做係無可能，有啲人就唔會明有啲嘢其實唔係咁。同埋其實世界之大，唔同DJ都會諗到一啲好精彩嘅嘢，有機會同一時間諗到。你以為剩係得你獨有﹖其實依個世界好多叻人，仲要好過你。

本月主要聚焦DJ Tommy成為DJ的故事，以及歷年參加DMC世界DJ大賽的心路歷程。下月專訪他將分享獲得世界排名第二後，進入本地流行音樂工業的經過，以及近年與好友DJ Galaxy的各種音樂企劃。