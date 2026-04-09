王雙駿辭任英皇25周年騷音樂總監：不能與歌手直接傾談演出內容

英皇娛樂將於5月3、4日在啟德主場館舉行「25+ 英皇群星演唱會2026」，這也是英皇娛樂慶祝成立25+周年的大型家族騷，謝霆鋒、容祖兒、Twins等通通出席，令粉絲們期待萬分。不過今日（9日）王雙駿在IG發文表示，辭去演唱會音樂總監一職，引起網民揣測。

英皇娛樂將於5月3、4日在啟德主場館舉行「25+ 英皇群星演唱會2026」，這也是英皇娛樂慶祝成立25+周年的大型家族騷。（演唱會海報）

王雙駿辭任英皇25周年演唱會音樂總監

王雙駿在IG發文透露，打從去年年尾獲邀請擔任演唱會音樂總監開始，當知道主創團隊的陣容，包括總監劉偉強導演及美術總監張叔平先生還有一眾製作團隊，已經興奮萬分，滿腦子已經萌生很多畫面、點子，並一直構思如何呈現「Family」這個概念：「當然我的崗位主要是音樂，而且音樂總監的主要職責便是將一場演唱會的氣氛、起承轉合、甚至感情利用不同的選曲、編曲、音樂類型來說說故事，所以團隊們經過密集的會議（真係好密集） 終於經過兩個多月的時間制定了整個演唱會的rundown，當然第一時間向公司作presentation……我還邀請了好幾位「朋友」作客席MD😎」。

王雙駿辭任英皇25周年演唱會音樂總監。（資料圖片）

王雙駿指未試過做演唱會不能與歌手直接傾談演出內容。（IG圖片）

王雙駿指未試過做演唱會不能與歌手直接傾談演出內容

王雙駿直言今次的合作很奇怪：「我們一直都不能與各歌手們直接對話，這是我這30年來都未試過做一個演唱會，監製、導演、音樂總監都不能與歌手直接傾談演出內容，每次都要經過公司代為傳話。當我們以為所有事情都塵埃落定，陸陸續續各歌手們都自己制定歌單找其他團隊編曲🧐我完全明白他們都為了自身的演出而各自努力，而且我們又未能面對面解構『整個大畫面』，可以理解的。經過一次又一次的經歷，我再三再三再三考慮過，現在已經差不多完全不是我所構思的音樂取向，為免叨了別人的光，故此作出此決定。已經啟動了的工作我當然會繼續完成，而且我們的主創團隊仍然會繼續拿出十八般武藝，一定好睇！！再一次感謝劉導、阿叔及一眾兄弟姊妹，今次最大的收穫是與你們共事了幾個月😊」