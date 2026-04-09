王雙駿辭任英皇騷但仍留任謝霆鋒樂隊總指揮　官方解畫溝通問題

《25+英皇群星演唱會》籌備如火如荼，今日凌晨時分，音樂總監王雙駿（Carl）突然發聲明，指「由今日開始，我將會辭任《25+英皇群星演唱會》音樂總監一職。」他指籌備過程中有一點令他感到非常奇怪：「很奇怪地我們一直都不能與各歌手們直接對話，這是我這30年來都未試過做一個演唱會，監製、導演、音樂總監都不能與歌手直接傾談演出內容，每次都要經過公司代為傳話。當我們以為所有事情都塵埃落定，陸陸續續各歌手們都自己制定歌單找其他團隊編曲🧐」經過一次又一次的經歷後，王雙駿指自己「再三再三再三」考慮，認為：「現在已經差不多完全不是我所構思的音樂取向，為免叨了別人的光，故此作出此決定。」

英皇找來行內首屈一指的班底，包括劉偉強、張叔平及王雙駿。

音樂總監王雙駿（Carl）突然發聲明，指「由今日開始，我將會辭任《25+英皇群星演唱會》音樂總監一職。」其中提到自己一直未能與歌手們對話。

而英皇娛樂就發新聞稿回應王雙駿辭任一事，指：「英皇娛樂《25+英皇群星演唱會》有別於其他單一歌手的演唱會，除了演出的藝人眾多，涉及的音樂及製作單位更是多不勝數，相關協調工作的複雜度超乎想像。演唱會牽涉的環節繁複，分工精細，不同單位處理其專長領域，為方便訊息準確傳遞，故由主創團隊代表與不同單位統一協調，以提高溝通效率。英皇娛樂由衷感謝Carl這段日子來為我們音樂會付出的時間和心血。」

不在香港的 William 亦分秒必爭，於繁忙工作空檔把握時間與主創團隊進行視像會議， 對每個表演細節均一絲不苟、認真對待。

《25+英皇群星演唱會》總監製劉偉強表示：「主創團隊十分感激Carl於演唱會前期提供意見。於籌備期間，Carl帶領其資深團隊為整個演唱會在音樂編排上作專業指導，以及在整體故事構想和音樂配合提供寶貴意見。有關演唱會流程及藝人選歌等已大致落實，籌備工作一直按進度如常進行，Carl雖然請辭，但仍然會擔任謝霆鋒環節的樂隊總指揮，加上其資深團隊仍然繼續留任，故不影響演唱會在音樂上的整體呈現。」

阿 Sa 與 Kenny 等一眾藝人連日來積極備戰， 與總監製劉偉強及主創團隊進行密集會議。

《25+英皇群星演唱會》總監製劉偉強表示：「Carl 雖然請辭，但仍然會擔任謝霆鋒環節的樂隊總指揮，加上其資深團隊仍然繼續留任，故不影響演唱會在音樂上的整體呈現。」

英皇續說：「《25+英皇群星演唱會》為英皇娛樂 25+周年慶典的壓軸活動，除了英皇娛樂本身資源豐厚的藝人庫，在演唱會音樂總監的帶領下，更誠意聯同香港樂壇內極具份量的音樂人與藝人為觀眾帶來耳目一新的表演。是次音樂總監團隊陣容鼎盛，除了Carl仍然會擔任謝霆鋒環節的樂隊總指揮外，部分環節的音樂總監班底如：古巨基攜手『最佳音樂拍檔』黃丹儀呈現不一樣的舞台經典；陳慧嫻與合作無間的音樂人黃兆銘將為其經典金曲注入新元素。」

除了Carl仍然會擔任謝霆鋒環節的樂隊總指揮外，部分環節的音樂總監班底如：古巨基攜手「最佳音樂拍檔」黃丹儀呈現不一樣的舞台經典。