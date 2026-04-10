張繼聰演唱會壓軸與農夫同台　未敢透露下一步︰組合入面我係三弟

《張繼聰WHAT’S NEXT LIVE 2026》於昨晚（9/4）假旺角麥花臣舉行，以紀念自己入行逾20年。圈中好友王菀之、白只、蔡卓妍都有到來支持，還有老闆古天樂、偶像杜德偉，以及太太謝安琪與囡囡。而在演唱會Encore完畢後，張繼聰突然再次上台，但今次不止一個人，而是跟農夫三人站在台上，舞台後面更寫上「LOUIS X FAMA STAY TUNE 」，正當大家以為三位會合唱一曲時，全場燈光一暗，三位突然消失並宣布正式完場。事後張繼聰在後台訪問時，就稍稍透露少少計劃進程。

演唱會Encore完畢，張繼聰突然再次上台，但今次不止一個人，而是跟農夫三人站在台上，舞台後面更寫上「LOUIS X FAMA STAY TUNE 」。（許育民 攝）

張繼聰確認即將與農夫，以三人新組合亮相。（許育民 攝）

張繼聰演唱會呂爵安驚喜合唱 勁舞11分鐘炸爆舞台

張繼聰︰「我喺呢個組合係細佬，要聽兩個哥哥話」

關於農夫突然上台，張繼聰表示︰「嚟緊三個人會有個新組合，會有好多作品推出，呢個只係第一步，今日只能夠講住咁多先，大家密切留意我哋下一步。」記者隨即要求阿聰再披露更多，他只能說︰「我喺呢個組合係細佬，係三弟，要聽兩個哥哥話，佢哋話今日唔好講，只係三個人上台。」

講到個唱中跳足11分鐘的勁歌熱舞，阿聰表示有問過家中的排舞老師意見，即是囡囡。「我記得初初排練時未協調到，畀囡囡睇完有畀意見︰『爸爸你呢度放鬆啲會好啲，但已經好叻喇！』從呢一句就知我喺佢心目中係咩水平，不過都開心，開心在個女跳舞真係跳得好，同埋都係乖小朋友，冇落爸爸面。」到後期經過不斷練習後，都有讚爸爸跳得幾好睇。

為了今次演唱會，阿聰更排了一段長達11分鐘的歌舞，將《Scream》、《雙彩虹》、《夫妻檔》、《白紙一張》串成舞曲Medley，炸爆舞台。（許育民 攝）

演唱會中段，張繼聰在小舞台跟觀眾近距離接觸。（許育民 攝）

張繼聰見到老闆古天樂，立即裝跪拜狀。（許育民 攝）

囝囝「屈蛇」製造驚喜 台下見太太即失守哽咽

個唱中努力營造驚喜，但實情張繼聰就被台下的大仔驚喜到。事關大仔本應是在澳洲讀書，但因為家中愛犬離世，於是專誠買張機票讓他回來見最後一面。「原本話尋晚走，仲拍晒片講拜拜，點知頭先喺台下見到佢，原來佢一直冇走到，前一晚仲匿在爺爺房瞓，等今晚畀個驚喜我。」而向來較少觸動淚腺的阿聰，在唱《日薄西山》時，便突然哽咽唱不下去，「綵排時都冇嘢，係唱到中段見到老婆，突然有少少觸動，大家都經歷咗好多嘢，我本身好少在台上抽搐，要立即要調整一下，想唱番好啲。」