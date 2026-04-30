Novelbright演唱會2026香港｜門票優先/公售攻略+購票連結+座位表

日本人氣搖滾樂團Novelbright的《Novelbright ASIA TOUR 2026 〜PYRAMID〜IN HONG KONG》演唱會將於2026年8月25日（星期二 ）在麥花臣場館舉行，會有滙豐Mastercard優先預售門票，並會在Live Nation開始公開發售，即刻看內文了解如何搶飛、場地座位表及交通！



日本人氣搖滾樂團Novelbright（IG@novelbright_jp）

Novelbright演唱會2026香港 | 詳情

演唱會日期：8月25日（星期二 ）

演唱會時間：晚上7點

演唱會地點：麥花臣場館

門票價錢：HKD 699起

優先訂票渠道：滙豐Mastercard優先預售門票 、Live Nation 會員優先訂票

《Novelbright ASIA TOUR 2026 〜PYRAMID〜IN HONG KONG》演唱會海報（IG@misselvani）

Novelbright演唱會2026香港 | 滙豐Mastercard優先預售門票

優先訂票渠道：Cityline

門票發售時間：2026.05.13 (Wed) 2pm - 11:59pm

Novelbright演唱會2026香港 | Live Nation 會員優先訂票

優先訂票渠道：Cityline

門票發售時間：2026.05.14 (Thu) 2pm - 11:59pm

《Novelbright ASIA TOUR 2026 〜PYRAMID〜IN HONG KONG》VIP福利（IG@misselvani）

Novelbright演唱會2026香港 |公售

公開發售平台：Cityline

公開開賣日期：5月15日 (星期五)

公開開賣時間：2pm

Novelbright演唱會2026香港 |座位表

待更新

Novelbright演唱會2026香港 | Live Nation 4個搶票技巧

技巧1｜準備手機、平板及電腦多個不同瀏覽器

建議電腦同時安裝Google Chrome、Safari、Firefox等不同的瀏覽器，因當日系統會依時間安排用戶進入排隊頁面，因此建議有手機、iPad平板、電腦的，也同時打開App或網頁，同時載入網站，增加機率。

技巧2｜預習購票流程

在搶票之前徹底熟習每一個購票步驟，避免進入頁面後因不熟悉流程而慌張導致浪費時間。進入購票頁面後先填驗證碼（無需會員登入），之後迅速選擇場次和門票數量，最後只要正確填寫信用卡資料，系統便會自動保留座位，不需著急。

技巧3｜提早5-10分鐘入網排隊

開售當日建議提前排隊，提早5-10分鐘準備入網，增加進入購票頁面的機率。

技巧4｜避免使用需要SMS認證的信用卡

以往有很多買家是因收不到或太遲收到信用卡SMS驗證碼，而導致購票失敗，所以建議買家使用不需SMS認證的信用卡，或使用虛擬信用卡，透過App接收驗證碼，提升付款成功率。