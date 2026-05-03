湯令山台北開騷期間地震不知所措　結他手Teddy：我們唱到地震嗎

湯令山（Gareth.T）正舉行《Gareth.T湯令山－心零王子 Prince Of nothing》，前晚（1日）在台北一站演出途中遇上地震，面對這突如其來的狀況，湯令山與團隊聽到響起的警報有點不知所措，結他手范梓謙（Teddy）笑問：「我們唱到地震嗎？」反之慣對地震的台灣歌迷，非常鎮定，繼續拍片。

湯令山（Gareth.T）正舉行《Gareth.T湯令山－心零王子 Prince Of nothing》，前晚（1日）在台北一站演出途中遇上地震。

甩開「心傷王子」變「心零王子」 挑戰全程講國語

演唱會開場，湯令山幽默表示這次台北站要全程以國語與大家溝通，笑稱：「這是我的挑戰！」展現滿滿誠意。他提及距離上次來台北已是兩年前，非常開心能再度回來，也特別向歌迷解釋此次巡演主題的轉變。透露去年底在倫敦、澳門演出時的主題是「心傷王子」，但在那些情緒唱完後，如今已不再心傷，心境的轉換也催生了這次的「心零王子」，他說：「現在的我，變成了『遇上你之前的我』。」隨即帶來歌曲《遇上你之前的我》。

演唱會開場，湯令山幽默表示這次台北站要全程以國語與大家溝通，笑稱：「這是我的挑戰！」展現滿滿誠意。

透露去年底在倫敦、澳門演出時的主題是「心傷王子」，但在那些情緒唱完後，如今已不再心傷，心境的轉換也催生了這次的「心零王子」，他說：「現在的我，變成了『遇上你之前的我』。」隨即帶來歌曲《遇上你之前的我》。

驚喜翻唱陶喆《流沙》注入R&B靈魂

湯令山除了演繹多首原創作品，更在歌單中段帶來驚喜。他選擇翻唱華語樂壇「R&B教父」陶喆的經典金曲《流沙》，將原版情感注入當代R&B靈魂，正如湯令山曾表示：「翻唱不僅是致敬，更是在別人的故事裡找到自己的聲音。」

湯令山在歌單中段帶來驚喜，他選擇翻唱華語樂壇「R&B教父」陶喆的經典金曲《流沙》，將原版情感注入當代R&B靈魂，正如湯令山曾表示：「翻唱不僅是致敬，更是在別人的故事裡找到自己的聲音。」

互動環節拒回應身高 被問與MC誰高表示no comment

演唱會當然少不了與歌迷的互動環節，開首由結他手Teddy向湯令山發問，試圖解答fans對湯令山的各種迷思；怎料無論問什麼，湯令山一律「no comment」。Teddy無奈表示這是最後一題，請湯令山回答自己的身高，但湯令山同樣笑著說：「不回答！」其實早已預料湯令山不會回應任何提問，因此請台下歌迷代勞發問。歌迷馬上問：「MC跟你，誰高？」湯令山僅以手勢表示，「no comment」，令問答環節變成搞笑部分。

演唱會當然少不了與歌迷的互動環節，開首由結他手Teddy向湯令山發問，試圖解答fans對湯令山的各種迷思；怎料無論問什麼，湯令山一律「no comment」，包括身高以及與MC誰比較高等問題。

唱到地震不知所措 台下起哄大叫：除衫保平安

在演唱《honest》前，湯令山分享心路歷程，坦言寫完這首歌後覺得對自己變得很誠實。他透露這幾年常遇到他人讚美、甚至吹捧，但有時自覺並不值得那麼多讚賞，甚至在覺得自己做得不對時，旁人也不會點破，這份自省引發現場共鳴。而演唱《honest》期間，現場竟突然發生地震，湯令山立即暫停演出，面對突如其來的狀況，來自香港的他一時不知該作何反應，結他手Teddy有些不知所措地笑問：「我們從香港來不知道要做什麼，我們唱到地震嗎？」湯令山蹲在地上，問：「要趴下嗎？」並詢問工作人員與台下歌迷：「我們現在要繼續嗎？還是要等一下？」有觀眾以廣東話大叫：「除衫保平安！」他則尷尬笑了一下。

演唱期間現場竟發生地震，來自香港的他一時不知該作何反應，結他手Teddy有些不知所措地笑問：「我們從香港來不知道要做什麼，我們唱到地震嗎？」湯令山蹲在地上，問：「要趴下嗎？」並詢問工作人員與台下歌迷：「我們現在要繼續嗎？還是要等一下？」有觀眾以廣東話大叫：「除衫保平安！」（IG@ashlychan0113）

連唱多首大熱金曲 Encore《陀飛輪》完場

直到確認現場安全無虞後，他才表示：「可以繼續了！」這段意外插曲也讓台北場的歌迷與湯令山一起留下了獨一無二的記憶。演出的壓軸高潮，湯令山接連帶來多首充滿個人特色的曲目，從幽默自嘲的《boyfriend material》、直白浪漫的《勁浪漫 超溫馨》，到展現內心細膩脆弱面的《玻璃》，以及剖析成名背後自我掙扎的《speed limit》，與感性致謝家人的《mom I'm famous》，每一首都引發聽眾共鳴。最終他選擇以陳奕迅的經典作品《陀飛輪》作結，將全場氣氛推向頂點。就在演出正式結束後，由於現場觀眾不捨離去、安可聲不斷，湯令山再度驚喜出場。他誠意十足地與台下互動，不僅親切拿起歌迷提供的CD簽名，更拿起手機與全場歌迷大玩自拍，最後更再度演唱一遍《陀飛輪》回饋歌迷的支持。

演出的壓軸高潮，湯令山接連帶來多首充滿個人特色的曲目，從幽默自嘲的《boyfriend material》、直白浪漫的《勁浪漫 超溫馨》，到展現內心細膩脆弱面的《玻璃》，以及剖析成名背後自我掙扎的《speed limit》，與感性致謝家人的《mom I'm famous》，每一首都引發聽眾共鳴。