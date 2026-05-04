黃百鳴重新填寫《Golden》中文詞　震驚網民：只有人先可以超越AI

現年79歲的電影大亨黃百鳴身兼出品人、編劇、監製、演員，集多功能於一身，最近更大展歌喉，在YouTube頻道「百鳴歌」翻唱新舊好歌。繼翻唱《記憶棉》及《用背脊唱情歌》後，黃百鳴今次大玩改歌詞兼改編Hit爆全球的《Kpop獵魔女團》插曲《Golden》，再掀起網民熱議。

黃百鳴早前在YouTube分享重新演繹Gareth. T湯令山的《用背脊唱情歌》。（片段截圖）

黃百鳴今次大玩改歌詞兼改編Hit爆全球的《Kpop獵魔女團》插曲《Golden》。（片段截圖）

黃百鳴將《Golden》重新填寫中文歌詞

黃百鳴日前在個人YouTube頻道「百鳴歌」分享了重新改編及改歌詞的《Golden》，並將歌曲重新命名為《領悟祂》。黃百鳴表示第一次聽《Golden》時大感震撼，更大讚歌曲作為動畫歌曲能夠在流行樂壇屢獲殊榮實在難得，雖然這麼遲才聽到這首歌，但自己亦聽出領悟：「成功不會因為遲實現而失去價值，真理亦不會因為遲認識就失去意義，其實我不只是聽歌聽得遲，就連信仰也是家中最後一位信主的人。領悟從來不怕遲，我講《Golden》重新填寫了中文歌詞，名為《領悟祂》。」

黃百鳴將《Golden》重新填寫中文歌詞，名為《領悟祂》。（片段畫面）

原來從新填寫歌詞是講解信仰。（片段截圖）

黃百鳴表示在歌曲中領悟到人生。（片段截圖）

網民讚黃百鳴不怕外界目光做自己

有大批網民看到片段後，都忍不住表示黃百鳴緊貼潮流，更不怕外界目光做自己：「搞笑😂得嚟都幾欣賞，成80歲人可以唔理人點睇做自己喜歡嘅事！」、「哈！！」、「啲詞好似幾好」、「個急急急，真係聽到有啲急屎」、「難得教會歌詞竟然啱音」、「急急急～～～我以爲係急急急如律令 宗教crossover😌」、「果然只有人先可以超越AI」、「不能只有我一個聽到」。

在Netflix播出的動畫電影《Kpop 獵魔女團》（KPop Demon Hunters）全球熱爆。（Netflix）