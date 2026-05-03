Chill Club頒獎禮2026｜完整得獎名單 Anson Lo大贏家奪兩大獎
ViuTV年度音樂盛事《CHILL CLUB推介榜 年度推介25/26》今晚（5月3日）盛大舉行。以下為得獎名單：
「人人樂壇年度歌手大獎」：Anson Lo 盧瀚霆
「人人樂壇年度歌曲大獎」：《你都有今日》Anson Lo 盧瀚霆
「CHILL CLUB年度男歌手」
金獎：姜濤
銀獎：Anson Lo盧瀚霆
銅獎：MC 張天賦
「CHILL CLUB年度女歌手」
金獎：Gin Lee 李幸倪
銀獎：陳蕾
銅獎：Marf 邱彥筒
「CHILL CLUB年度組合」：
金獎：MIRROR
銀獎：COLLAR
銅獎：雷同二友
「CHILL CLUB年度樂隊」：
金獎：Dear Jane
銀獎：Pandora
銅獎：ROVER
「CHILL CLUB年度之歌」：《用背脊唱情歌》湯令山
「CHILL CLUB年度十大歌曲」（第一首）： 《哀傷和愛上算不算同音字》Kiri T
「CHILL CLUB年度十大歌曲」（第二首）：《給失敗者的一封信》Nowhere Boys
「CHILL CLUB年度十大歌曲」（第三首）：《白夜行》Gin Lee 李幸倪
「CHILL CLUB年度十大歌曲」（第四首）： 《吉卜力》Jay Fung 馮允謙
「CHILL CLUB年度十大歌曲」（第五首）：《懷疑人生》MC 張天賦
「CHILL CLUB年度十大歌曲」（第六首）：《一天》陳柏宇
「CHILL CLUB年度十大歌曲」（第七首）：《Love Me Down》Marf 邱彥筒
「CHILL CLUB年度十大歌曲」（第八首）：《SWITCH》JACE 陳凱詠
「CHILL CLUB年度十大歌曲」（第九首）:《四月物語》林家謙
「CHILL CLUB年度新人女歌手」：
金獎：Amy Lo
銀獎：Day 許軼
銅獎：表妹 Mona
「CHILL CLUB年度新人男歌手」：
金獎：Regent 林暐竣
銀獎：Edwin Tong
銅獎：旨呈
「CHILL CLUB年度新人組合」：
金獎：晚安莉莉
銀獎：ZPOT
銅獎：IdG Bubbles
「CHILL CLUB年度作曲人」：林家謙
「CHILL CLUB年度填詞人」：黃偉文
「CHILL CLUB年度編曲人」 ：黃兆銘
「CHILL CLUB年度監製」：徐浩、Edward Chan
「CHILL CLUB年度唱作歌手」：
金獎：Jay Fung 馮允謙
銀獎：Ian 陳卓賢
銅獎：林家謙