25+英皇群星演唱會｜Twins關智斌打頭陣　四萬觀眾祝阿Sa新婚快樂

《25+英皇群星演唱會》今晚（3日）在啟德主場館舉行，是日陣容為容祖兒、古巨基、李克勤、張敬軒、陳慧嫻、Twins、陳偉霆、李幸倪、關智斌、曾比特等，先由Twins打頭陣唱出出道作《明愛暗戀補習社》及《愛情當入樽》，關智斌（Kenny）緊接登場，演繹BOYZ的《LALA世界》，之後三位合唱《相對濕度》時，更大跳辣身舞，炒熱氣氛！

Twins打頭陣！（鄧穎琪 攝）

Twins打頭陣唱出出道作《明愛暗戀補習社》及《愛情當入樽》

之後蔡卓妍（阿Sa）、鍾欣潼（阿嬌）及Kenny恭祝英皇娛樂25歲生日快樂，Kenny再邀請全場觀眾祝賀新婚的阿Sa：「四萬人一齊祝我哋嘅好朋友阿Sa新婚快樂！」全場瞬即一起高呼：「新婚快樂！」場面震撼。

三位在台上分享加入英皇娛樂多年的感受，阿嬌說：「我哋都係長青樹、元老級，入咗英皇我哋就可以確保青春！有冇覺得我哋成間公司都好年輕貌美？」Kenny回應：「邊個唔鍾意你呀？呢個公司好似一個夢幻島， Neverland，令我哋好似永不長大嘅小朋友咁樣。（阿Sa：智商方面！）除咗樣貌，智商方面都冇乜大個到。」

阿Sa續說：「知道公司要搞25周年嘅show我都好興奮好期待！我哋可以做一啲唔同嘅嘢，平時唱過好多次我哋自己嘅經典歌，今次我哋又可以揀一啲英皇娛樂25年、其他歌手嘅歌，因為真係有好多好歌，我哋成日喺卡拉OK唱。」Kenny問：「唔知四萬人一齊唱卡拉OK係點呢？」

勁！（鄧穎琪 攝）

之後三位唱出多首K歌，除了Twins的《飲歌》、《戀愛大過天》、《下一站天后》、《風箏與風》、關智斌的《眼紅館》、《預言書》，BOYZ的《死性不改》外，竟還有原唱王傑的《心癮》、何嘉莉的《兩種人》、吳浩康《擇日失戀》及Swing《1984》，選曲相當有新鮮感！

古巨基今晚狀態欠佳。（黃欣華 攝）

古巨基聲帶發炎狀態欠佳

接着出場的古巨基，獻唱《友共情》、《戀無可戀》、《任天堂流淚》多首經典金曲，共17首Medley。但出名靚聲的基仔，今晚狀態欠佳，他向觀眾致歉，指因為聲帶發炎，未能最佳狀態為大家唱歌，已睇醫生，照鼻鏡，但聲帶仍是腫脹，所以用最後一招食類固醇幫手開聲，盡力盡力，因為不想錯過今次演唱會。

古巨基獻唱《友共情》、《戀無可戀》、《任天堂流淚》多首經典金曲。（黃欣華 攝）