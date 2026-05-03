英皇群星演唱會｜陳偉霆騷舞技自嘲出道走音岩巉　感謝祖兒畀機會

《25+英皇群星演唱會》今晚（3日）在啟德主場館舉行，是日陣容為容祖兒、古巨基、李克勤、張敬軒、陳慧嫻、Twins、陳偉霆、李幸倪、關智斌、曾比特等，今晚一大亮點是國內頂流陳偉霆（William），他激罕於香港演出，並率領師妹VIVA、跆拳道冠軍林秋楠唱了《女皇》、《Do you wanna dance 》，相隔多年大騷舞技仍沒有生疏，其中一段更蒙住眼跳舞。之後他更走落台，沿走廊行到小舞台，成就了全晚唯一一個握手位！

攝影：陳釗、鄧穎琪

國內頂流陳偉霆（William），激罕於香港演出。（資料圖片）

陳偉霆！（資料圖片）

陳偉霆多謝容祖兒給機會上紅館

陳偉霆於小舞台演唱《LoveU2》，開始前對觀眾真情剖白：「我好耐冇見大家喇！我好掛住你哋！今日係英皇娛樂公司嘅25周年，我17歲簽咗公司，參加新秀應該都睇過啦？走晒音，跳舞好岩巉嗰段片，但係一眨眼過咗23年。首先好多謝你哋陪伴，或者今晚你哋嚟，Thank you，多謝晒！一路走來我相信每個人都唔容易，但係我學到嘅就係永遠要相信自己，同埋一定要有伯樂！」

陳偉霆於小舞台演唱《LoveU2》，開始前對觀眾真情剖白。（資料圖片）

陳偉霆相隔多年大騷舞技。（資料圖片）

陳偉霆多謝容祖兒給機會上紅館。（資料圖片）

提到伯樂，陳偉霆今晚特意多謝容祖兒當年給予機會上紅館，他說：「頭先我沿路嚟緊嘅時候，諗緊今日咁大個台，我究竟入公司嘅時候第一個最大嘅台係咩？應該冇人知，靜晒，就係紅館，祖兒俾咗個機會我！佢嘅助手上個月同我講，我一路以為係公司畀呢個機會我，但係原來係祖兒嗰時話：『偉霆咁多年都好似冇乜機會咁，不如我哋試吓我開演唱會嘅時候，喺個紅館，畀個機會佢上台同我跳返part舞。』咁樣就開始咗個演藝事業嘅生涯！我相信在座各位，如果陳偉霆都有機會嘅話，你哋唔好放棄，你哋都會得！大家加油！」