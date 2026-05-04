英皇群星演唱會｜容祖兒壓軸　爆喊唱《我的驕傲》感謝楊生Mani

《25+英皇群星演唱會》昨晚（3日）在啟德主場館舉行，壓軸登場的是「一姐」容祖兒！她唱完《越唱越強》後，向觀眾自我介紹：「作為英皇娛樂元老級嘅藝人，我都想介紹返一下自己，大家好，我係1999年出道嘅容祖兒！你哋好嗎？」加入公司27年，她指英皇不僅是其事業起點，也是人生的起點，表示：「我喺Rehearsal嘅時候，我站喺啟德呢個大舞台裏面，我好大嘅感覺，因為每一首歌我都會諗起好多好多嘅畫面，諗起我第一次唱歌，唱呢一首歌嘅時候，發生緊啲咩呢？我嗰陣時當然唔係而家咁樣，點解大家會相信我，畀一個咁嘅機會我，所以我真係非常之多謝我嘅公司，一直以來對我嘅信任，同埋我嘅栽培。」

Joey壓軸出場。（鄧穎琪 攝）

Joey好感動。（鄧穎琪 攝）

容祖兒啟德演唱會壓場感十足

雖然祖兒早前透露最快都要2027年才開啟德演唱會，但今日有如預演，她一個人已壓場感十足。祖兒多謝在場所有觀眾朋友一直以來的支持，讓她有機會站上如此大的舞台，透露兩晚將不同Rundown，今晚慢歌為主，明晚才是快歌：「今晚嘅係會得到快歌……唔係，Sorry，慢歌！聽日係快歌，所以邊個想聽快歌嘅，歡迎你哋聽日再嚟啦好冇啊？小妹有好多好好好經典嘅歌想大家分享，所以我好大膽咁樣選擇咗兩日唔同Rundown嘅，當然排練嘅時間增加，但係為咗我公司今日25周年嘅生日派對，我覺得完全值得，希望你哋可以滿載而歸！」

Joey多謝天上的羅文。（鄧穎琪 攝）

容祖兒多謝羅文

她回應陳偉霆方才感謝她給第一次紅館舞台予他，指每一個人做新人嘅時候都需要機會，自言：「我又何嘗唔係遇到一啲伯樂？我要再多謝喺天上嘅羅文老師！我第一次上到一個好大嘅舞台，係喺佢嘅演唱會上面，我好記得呢種感覺，如果有朝一日，我紅咗，我都要做返呢樣嘢！呢個係一定㗎 ！冇辦法唔係，因為呢個已經係血液裏面，我好希望公司以後落嚟嘅新人，都可以繼續努力，發光發亮。我哋都雖然入行年紀好細，我哋而家都唔大，但係我哋都會有嗰一日，希望我哋精神可以一直延續落去，亦都希望大家一直支持我哋公司！」祖兒表示一定會繼續努力，因為她相信努力是永遠不會辜負別人。

Joey激動爆喊。（鄧穎琪 攝）

多謝楊生Mani激動爆喊

祖兒緊接演繹膾炙人口的慢歌Medley，包括：《東京人壽》、《心之科學》、《搜神記》、《爭氣》、《怯》、《痛愛》及《逃避你》這些耳熟能詳的慢歌，令觀眾High爆。之後她真情剖白：「站在呢個台上面有好多感觸，因為......一路行落嚟，我覺得好多謝公司陪我經歷咗好多，任何人生好大好重要嘅Moment，或者一啲挑戰，佢都選擇繼續支持我。但係我永遠都唔會忘記喺27年前，有兩位朋友佢哋好堅定嘅對我嘅信任，決定要簽我喺呢間公司度，好大力咁樣去栽培我，依兩位朋友，依兩位我尊敬嘅朋友，係我老闆楊生，同埋Mani......」說到這裡祖兒已忍不住眼淚，哽咽多謝兩位伯樂，又謂：「我希望你哋覺得如果喺呢20幾年裏面我所付出嘅努力，係值得你哋少少嘅掌聲，我好希望，呢啲掌聲完全係……呢啲所有嘅榮耀都係畀佢哋兩位！多謝佢哋由day one、day zero，選擇咗我，信任我，栽培我，喺未來嘅日子裏面，我希望仍然成為佢哋嘅驕傲，亦都係你哋嘅驕傲！」

《我的驕傲》徐徐響起，而容祖兒更越唱越感觸，激動爆喊，令觀眾也非常感動，也使《25+英皇群星演唱會》頭場圓滿結束。