英皇群星演唱會｜張敬軒取消演出　確診急性內耳迷路炎嚴重不適

《25+英皇群星演唱會》昨晚（3日）在啟德主場館舉行，陣容強勁，包括有容祖兒、古巨基、李克勤、張敬軒、陳慧嫻、Twins、陳偉霆、李幸倪、關智斌、曾比特等。不過今日（4日）英皇發聲明表示，張敬軒昨晚表演完畢後突感身體嚴重不適，送往急診後確診為急性內耳迷路炎，今晚（4日）張敬軒的演出環節將會取消。

張敬軒昨晚超水準發揮，四萬人合唱《櫻花樹下》，場面感動。（資料圖片）

英皇聲明如下：

就原定今天（5月4日）假啟德主場館舉行之「25+英皇群星演唱會」，謹此向各位樂迷作出鄭重通知，由於張敬軒先生昨晚（5月3日）表演完畢後突感身體嚴重不適，送往急診後確診為急性內耳迷路炎，目前正在接受妥善治療。經醫生詳細診斷後，懇切囑咐其必須即時休養並繼續接受治療，為保護藝人健康並確保為所有觀眾提供優質表演，經商議後故決定取消今晚張敬軒先生的演出環節。

主辦單位對此深表遺憾，並向所有殷切期盼張敬軒先生演出之樂迷致上最誠懇的歉意。

是晚「25+英皇群星演唱會」將如期舉行，再次衷心感謝各位樂迷一直以來的支持與體諒，並將竭力圓滿是晚演出。

英皇娛樂集團 謹啟

2026年5月4日

張敬軒確診急性內耳迷路炎，將取消演出今晚環節。（IG/@eeg_music）

急性內耳迷路炎會導致嚴重眩暈

急性內耳迷路炎（Labyrinthitis）的主要症狀是突然發作的嚴重眩暈（天旋地轉）、持續性耳鳴、聽力下降或喪失以及平衡失調。這些症狀通常由病毒感染引起，持續數天至數週，並伴隨噁心、嘔吐和眼球震顫，極少數情況下可能造成永久性聽損。