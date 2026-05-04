MC張天賦演唱會2026香港｜門票優先/公售攻略+購票連結+座位表

MC張天賦《E=MC² 演唱會2026》將於2026年7月7至10日在紅磡香港體育館舉行，屆時將於指定平台展開公開發售。即刻看內文了解如何搶飛、場地座位表及交通！

MC張天賦演唱會2026香港 | 詳情

演唱會日期：2026年7月7至10日

演唱會時間：晚上8時15分

演唱會地點：紅磡香港體育館（紅館）

門票價錢：HK$1,280 / $980 / $680

MC張天賦演唱會2026香港 mcheung1201@IG

MC張天賦演唱會2026香港 | 優先購票詳情

1. 中銀Visa Infinite 卡優先訂票

優先發售平台：待定

優先發售日期：5月11日

優先開賣時間：上午10時至晚上11時59分

2. 所有中銀Visa信用卡優先訂票

優先發售平台：待定

優先發售日期：5月12日至5月13日

優先開賣時間：5月12日上午10時至5月13日晚上11時59分

MC張天賦演唱會2026香港 | 門票公售

公開發售平台：待定

公開開賣日期：待定

公開開賣時間：待定

MC張天賦演唱會2026香港 | 座位表

待定

MC張天賦演唱會2026香港 | 交通

【1】港鐵：

－港鐵紅磡站：從D4/D5口離開，步行約3-4分鐘即可抵達香港體育館。

【2】巴士：

5C｜慈雲山中 - 尖沙咀碼頭

21｜彩雲 - 紅磡站

8｜九龍站-尖沙咀碼頭

8A｜黃埔花園 - 尖沙咀碼頭

87D｜錦英苑 - 紅磡站

11K｜竹園邨 - 紅磡站

11X｜上秀茂坪 - 紅磡站

260X｜寶田 - 紅磡站

A21｜機場 - 紅磡站