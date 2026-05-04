MC張天賦演唱會2026香港｜門票優先/公售攻略+購票連結+座位表
撰文：多娜
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MC張天賦《E=MC² 演唱會2026》將於2026年7月7至10日在紅磡香港體育館舉行，屆時將於指定平台展開公開發售。即刻看內文了解如何搶飛、場地座位表及交通！
MC張天賦演唱會2026香港 | 詳情
演唱會日期：2026年7月7至10日
演唱會時間：晚上8時15分
演唱會地點：紅磡香港體育館（紅館）
門票價錢：HK$1,280 / $980 / $680
MC張天賦演唱會2026香港 | 優先購票詳情
1. 中銀Visa Infinite 卡優先訂票
優先發售平台：待定
優先發售日期：5月11日
優先開賣時間：上午10時至晚上11時59分
2. 所有中銀Visa信用卡優先訂票
優先發售平台：待定
優先發售日期：5月12日至5月13日
優先開賣時間：5月12日上午10時至5月13日晚上11時59分
MC張天賦演唱會2026香港 | 門票公售
公開發售平台：待定
公開開賣日期：待定
公開開賣時間：待定
MC張天賦演唱會2026香港 | 座位表
待定
MC張天賦演唱會2026香港 | 交通
【1】港鐵：
－港鐵紅磡站：從D4/D5口離開，步行約3-4分鐘即可抵達香港體育館。
【2】巴士：
5C｜慈雲山中 - 尖沙咀碼頭
21｜彩雲 - 紅磡站
8｜九龍站-尖沙咀碼頭
8A｜黃埔花園 - 尖沙咀碼頭
87D｜錦英苑 - 紅磡站
11K｜竹園邨 - 紅磡站
11X｜上秀茂坪 - 紅磡站
260X｜寶田 - 紅磡站
A21｜機場 - 紅磡站