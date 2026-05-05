ENHYPEN演唱會2026澳門｜門票優先/公售攻略+購票連結+座位表
ENHYPEN《WORLD TOUR 'BLOOD SAGA' IN MACAU》演唱會將於2026年10月17及18日在銀河綜藝館舉行，會在指定購票平台開始公開發售，即刻看內文了解如何搶飛、場地座位表及交通！
ENHYPEN 演唱會2026澳門 | 詳情
演唱會日期：2026年10月17及18日（星期六及日）
演唱會時間：待定
演唱會地點：澳門 · 銀河綜藝館
門票價錢：待定
ENHYPEN 演唱會2026澳門 | 優先購票詳情
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ENGENE MEMBERSHIP (全球) 優先發售
優先開賣日期：2026年5月15日（星期五）
優先開賣時間：中午12時至晚上7時
備註：須持有有效的官方會員身份才可參加
ENHYPEN 演唱會2026澳門 | 門票公售
公開發售平台：待定
公開開賣日期：2026年5月16日（星期六）
公開開賣時間：中午12時起
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ENHYPEN 演唱會2026澳門｜座位表
待定