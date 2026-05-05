JAEHYUN在玹見面會2026澳門｜門票優先/公售攻略+購票連結+座位表

JAEHYUN在玹《JAEHYUN FAN-CON TOUR in MACAU》見面會將於2026年6月13日在澳門新濠影滙綜藝館舉行，會在指定購票平台開始公開發售，即刻看內文了解如何搶飛、場地座位表及交通！

JAEHYUN在玹見面會2026澳門 | 詳情

見面會日期：2026年6月13日(星期六)

見面會時間：晚上6時正

見面會地點：澳門新濠影滙綜藝館

門票價錢：澳門幣/港幣 $1,799 / $1,399 / $1,199 / $899

JAEHYUN在玹見面會2026澳門 facebook@萬星國際娛樂文化有限公司

JAEHYUN在玹見面會2026澳門｜fan benefits

JAEHYUN在玹見面會2026澳門 | 優先購票詳情

1. NCTzen 127 Weverse 會員事前登記

登記日期：5月4日(一) 13:00 (CST)至 5月7日(四) 10:59(CST)

2. 大麥優先預售 (Damai)

優先發售日期：5月13日(三)

優先開賣時間：中午12:00 至 晚上11:59(CST)

限購數量：每人限買 2 張

JAEHYUN在玹見面會2026澳門 | 門票公售

公開發售平台：新濠影滙、大麥、Trip.com 及 攜程 (Ctrip)

公開開賣日期：2026年5月18日(一)

公開開賣時間：中午12:00 起

限購數量：每人限買 4 張

JAEHYUN在玹見面會2026澳門 | 座位表