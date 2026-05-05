陳柏宇紅館演唱會加開生日場　預告四代同堂齊慶生

陳柏宇（Jason）早前公布一連兩場的紅館演唱會，公開發售當日瞬間售罄，反應熱烈！陳柏宇深感興奮，為滿足歌迷，現加開7月20日一場，而當日將會是Jason的牛一，對於Jason或是歌迷來說都是別具意義的舉行日期。

Jason特別為入行20周年而舉行的《Sony呈獻：Jason Chan Live in Frames 20週年演唱會》，早前公售的兩場演唱會門票，於發售首天即火速售罄，Jason知道消息後也興奮說：「好開心好意想不到！大家太犀利！」不少歌迷因為買不到門票而在網上敲碗要求加場，所以Jason特別與主辦單位溝通，終決定在自己生日7月20日當天加開一場，這將會是Jason首次在紅館與樂迷共渡生日這個大日子。

陳柏宇為滿足歌迷，現加開7月20日一場，而當日將會是Jason的牛一，對於Jason或是歌迷來說都是別具意義的舉行日期。（大會提供）

不過由於之前未有落實會在生日當天舉行個唱，所以Jason坦言暫時仍未知道當日安排，他說：「而家呢一刻其實未諗有啲乜嘢特別環節準備畀觀眾，因為之前都唔知會唔會係生日當日會開show，但我估到時大家應該會一齊切下蛋糕，唱下生日歌？」今年同時是Jason入行20周年，在雙重意義之下自然有雙重驚喜，但是驚喜部份，開show當日自有分曉，但可以肯定的是， Jason屆時必會唱盡他的每一首經典作品。

Jason今年要在紅館過生日。（大會提供）

向來是Family Man的Jason，今年要在紅館過生日，問他可會在開show前後預祝或補足生日，Jason即自爆道︰「到時囡囡Abi、Audrey，媽媽（太太Leanne），我媽媽，囡囡嘅婆婆同太婆都應該會一齊嚟睇我嘅演唱會，到時就可以喺會場慶祝埋生日啦！」