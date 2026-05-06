D4vd被爆用假名買肢解工具　直播為廁所傳腐肉味道歉疑家中藏屍

現年21歲的美國樂壇新星D4vd名下的Tesla電動SUV去年被發現有一具遭肢解腐屍，證實死者為其14歲女友Celeste Rivas Hernandez。D4vd因涉嫌謀殺被捕，並被控一級謀殺、與未滿14歲人士進行猥褻行為以及毀壞屍體罪。雖然D4vd不認罪，並強調沒有殺人，但近日法庭公開最新調查進度，證據顯示他在Celeste死後，曾以假名在網上購買一堆疑似肢解人體用的工具，令人細思極恐。

D4vd（原名David Anthony Burke）於4月16日，因涉嫌謀女友Celeste Rivas被捕。（Getty Images）

D4vd被爆用假名買肢解工具

控方追尋D4vd的網絡交易記錄，發現Celeste遇害後的數天，他使用假名在網絡上瘋狂購物。清單中包括兩把電鋸、一把鏟、一個疑似用來裝屍體的大袋、一個焚燒爐等。控方認為D4vd在豪宅車庫中把Celeste的屍體肢解，並計劃用這些工具來消滅證據。另外，為了不被發現，D4vd將Celeste紋有情侶紋身的無名指切掉，其後更傳了幾個短訊給Celeste，試圖擾亂警方的調查。

Celeste死因曝光，法醫裁定死因為多處穿透刺傷。（Getty Images）

直播期間為廁所傳腐肉味向好友道歉

另外，有網民發現D4vd去年7月4日跟兩位好友在家中開直播，期間D4vd為家中廁所傳出惡臭兒向兩位好友道歉，並解釋自己剛剛在廁所中大便。有大批網民對此感到心寒，更指D4vd在直播中表現很正常，但其實一直都在隱瞞自己的罪行。