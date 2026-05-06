許志安10月開紅館演唱會講明得三場　怕凍拒除衫騷肌：冇乜人想睇

許志安將於10月8至10日在紅館舉行三場個人演唱會《ON STAGE》，也是他相隔11年後再踏紅館舞台！今日（6日）他拍攝海報，期間接受訪問，指今次不論造型與布景都以簡約為主，他透露影海報的是白背心造型，背景也選用沉實灰色，表達回到初心主題：「呢個setting就係用一盞光嘅燈喺我頭頂上面，冇華麗嘅衣服，我就係着住一件背心，企喺度影。好想帶出嚟嘅係，雖然係一盞光管燈，但係只要有聚焦嘅能力嘅話，都可以發光發亮！」他坦言三場製作費有限，但覺得用心唱好每一首歌就夠。

許志安將於10月8至10日在紅館舉行三場個人演唱會《ON STAGE》，也是他相隔11年後再踏紅館舞台！今日（6日）他拍攝海報，期間接受訪問，指今次不論造型與布景都以簡約為主，他透露影海報的是白背心造型，背景也選用沉實灰色。（葉志明攝）

入行40年歌單大傷腦筋 檔期緊逼難加場：最緊要口碑、信心

今次演唱會主題《ON STAGE》由安仔跟公司同事一同構思，他說：「公司覺得《ON STAGE》好好，因為公司嘅朋友覺得我應該係屬於個台，所以『stage』呢個個名好啱，好似想呢個舞台發光發亮，所以我都好鍾意。」今次演唱會適逢安仔入行40周年，他對揀歌也十分煩惱，要精挑細選30多首歌，的確要做取捨，但他有信心演唱會會好睇！紅館檔期一向難申請，所以他知道「一擊即中」都非常開心，更緊張到失眠，已密鑼緊鼓構思如何呈現自己想法，安仔提到上次演唱會已是11年前，去年BIG FOUR演唱會如像熱身，今次他則會好好把握機會。安仔表示由於檔期緊逼，完騷已要拆台，相信加場機會不大，但貴精不貴多：「場數對於我嚟講，真係唔重要，最緊要係口碑、信心，啲人睇完之後會覺得好多回憶，場地所限就三場啦，我好滿足。」

今次演唱會主題《ON STAGE》由安仔跟公司同事一同構思，他說：「公司覺得《ON STAGE》好好，因為公司嘅朋友覺得我應該係屬於個台，所以『stage』呢個個名好啱，好似想呢個舞台發光發亮，所以我都好鍾意。」（葉志明攝）

安仔透露緊張到失眠，表示由於檔期緊逼，完騷已要拆台，相信加場機會不大，但貴精不貴多：「場數對於我嚟講，真係唔重要，最緊要係口碑、信心，啲人睇完之後會覺得好多回憶，場地所限就三場啦，我好滿足。」（葉志明攝）

問到萬一銷情理想，會否考慮Plan B，他不諱言未諗到：「前面加場都係應該唔得，搭台要時間，我哋唔可以因為……如果啲飛好好，而我哋就快啲搭咗個台，唔得，唔可以，一定要搭得好好，做得好好！有啲人話第一場大家都當係綵排，但係我唔係，我好認真，所以嗰場就要做到最好！（問：尾場係星期六，會考慮加日場？）我得唔得㗎 ？即係要唱六個幾七個鐘？我而家好少做嘢做七個鐘，呢個算唔算plan B呢，真係唔知。」

安仔指騷前加場都應該可能性不大，自己不想草率搭台：「我哋唔可以因為……如果啲飛好好，而我哋就快啲搭咗個台，唔得，唔可以，一定要搭得好好，做得好好！有啲人話第一場大家都當係綵排，但係我唔係，我好認真，所以嗰場就要做到最好！」（葉志明攝）

跑街操弗被街坊集郵 自嘲無人想睇腹肌拒絕赤膊上陣

安仔透露會為演唱會加操，近期練跑還結識了不少新跑友：「跑跑吓嘅時候，都有啲人話可唔可以陪你跑幾個圈，會有呢啲朋友仔。我以前都會着返件T恤同佢哋影相，而家就話『好呀，快啲影。』都冇特別著衫，下一次我帶埋以前嗰啲碟去同佢哋簽名，好開心，好似新嘅朋友，呢個都係能量之一。」當被問屆時會否在台上除衫騷肌，安仔笑言：「我覺得冇乜人想睇，但係我反而覺得，有人想見到我為咗呢個演唱會有幾多付出，但係冇人想睇我啲肌肉，不如乖乖地跳好啲舞、唱好啲歌，感動人，好過見到我啲腹肌。（問：除衫更加睇到你付出）睇到我嘅付出嘅，買件細碼恤衫咪覺得好似好大隻囉！」他直言以前開Show會「大解衫」，試過赤膊上陣，但現時怕凍，著背心可能要著棉襖背心。

安仔將為今次演唱會操弗，但就透露不會「大解放」除衫騷肌：「我覺得冇乜人想睇，但係我反而覺得，有人想見到我為咗呢個演唱會有幾多付出，但係冇人想睇我啲肌肉，不如乖乖地跳好啲舞、唱好啲歌，感動人，好過見到我啲腹肌。」（葉志明攝）

受張衛健啟發會認真思索嘉賓名單：要有意思同回憶

前年太太鄭秀文（Sammi）開紅館演唱會時，安仔每晚駐場合唱《世紀末煙花》 ，被問今次會否邀請Sammi，他表示：「張衛健有一次同我講，我同佢分享我10月有演唱會，佢就問我今次會唔會請嘉賓，我就諗一諗點解你會咁問呢？（問：佢想做？）其實佢絕對唔係想做，佢真係話覺得許志安咁多合唱歌，應該搵一啲好精嘅嘉賓，佢亦都會講，你都唔係開好多場，所以要有意思啲，令到我真係同佢打完波之後，我真係諗，係應該要有，可能唔止一個，可能會有一啲我好想請嘅，或者有啲我好尊敬嘅，或者我覺得好有意思嘅嘉賓，但係我真係未諗到，我會好認真去諗！」至於會否邀請鄭秀文、葉德嫻，安仔就再說要認真構思，並謂：「有好多可能性，有好多我好欣賞嘅，所以亦都有一晚有唔止一個，但係我得三場，真係要好認真咁諗，因為我請得嗰個一定係好有回憶性，我又真係未諗到，驚亂咁講。」

前年太太鄭秀文（Sammi）開紅館演唱會時，安仔每晚駐場合唱《世紀末煙花》 ，至於Sammi開啟德他會否繼續做嘉賓，安仔則謂：「未知，上一次佢演唱會搵我做嘉賓，話『不如你上台，我哋唱我隻歌。』我話好，就做咗佢嘉賓，而家我未知。」

安仔指張衛健問他會否請嘉賓時，他也十分認真思索：「佢話覺得許志安咁多合唱歌，應該搵一啲好精嘅嘉賓，佢亦都會講，你都唔係開好多場，所以要有意思啲，我真係諗，可能唔止一個，可能會有一啲我好想請嘅，或者有啲我好尊敬嘅，或者我覺得好有意思嘅嘉賓，但係我真係未諗到，我會好認真去諗！」（葉志明攝）

孖AK、Alton跳唱反應佳 大讚後輩僅1小時學識跳《翻騰》

日前安仔現身《CHILL CLUB推介榜 年度推介25/26》擔任表演嘉賓，與MIRROR的江𤒹生（AK）、王智德跳唱《翻騰》及《Rebound》，得知外間反應很好，他非常開心有衝勁，覺得三位的化學作用很融和，他說：「好似建立咗一種信任，又或者係一種大家好用心結合咗去做一part跳舞，我最開心係我同公司講，我send俾同事，我話好開心，因為喺做嘢過程當中，依一個禮拜我好開心咁排舞，好開心返去沖涼，好專注咁去做呢件事，呢樣嘢對於我嚟講好舒服，傾吓偈，講吓對啲乜嘢有咩睇法，鍾意聽咩歌，有咩興趣。」安仔透露自己有聽過兩位拍檔的歌，感覺舒服，尤其覺得兩位後輩很有禮貌，並驚嘆：「佢哋好勁，我跳舞嗰part，之前《翻騰》我都有跳過， 都跳咗成個月，見到佢哋跳咗一個鐘就識咗，好勁！好有禮貌，好開心，令到我年青咗，59歲都變咗49歲！」

安仔現身《CHILL CLUB推介榜 年度推介25/26》擔任表演嘉賓，與MIRROR的江𤒹生（AK）、王智德跳唱《翻騰》及《Rebound》，得知外間反應很好，他非常開心有衝勁。（陳順禎攝）

安仔很享受與新生代歌手合作，更謂：「令到我年青咗，59歲都變咗49歲！」（葉志明攝）

今次安仔跳足7分鐘，狀態不輸dancer出身的MIRROR成員，同時令很多Gen Z發現他原來如此跳得，安仔謙稱：「都係嘅，我唔係話我跳得，我有個朋友send俾我，佢話你知啦，我係你朋友啫，我都未必睇過你跳舞㗎，我咁後生。第一我係唔跳得，我係將勤補拙，我係搏命啫，第二就係覺得最緊要嗰個化學作用，所以除咗今次依個合作比我一個好大嘅回憶，同埋我覺得比我好大嘅能量，識咗兩個朋友仔之外，我覺得應該係要每一個商台嘅機會之前去準備同埋專注，都應該要好似同佢哋合作嗰份心情，因為而家確實舞台越來越少，所以更加珍惜。」

今次安仔跳足7分鐘，狀態大勇不輸dancer出身的MIRROR成員，同時令很多Gen Z發現他原來如此跳得，安仔謙稱：「我係唔跳得，我係將勤補拙，我係搏命啫！」他又直言現時舞台愈來愈少，自己會更加珍惜。

預告與Jer有音樂合作 讚現今歌手超強：同佢哋參加比賽攞唔到獎

除AK、Alton外，安仔也將會跟MIRROR的柳應廷（Jer）有演出，他說從去年BIG FOUR演唱會，到推出新歌《信天翁》跑宣傳多了很多演出機會，一切都十分感恩。談及阿Jer，他讚對方有造諧、歌聲有個人特色：「聽佢把聲就覺得有啲我以前嘅歌可以sync到，嗰晚喺後台見到佢演出，我聽到佢唱，覺得好正！我已經諗到有隻歌可以同佢玩，好期待呢個音樂上嘅Crossover，亦好希望好似今次咁，好融和，喺音樂上有啲火花。」

安仔歡迎任何不類型的合作，只要idea好，不論音樂甚至舞台劇他也樂意去試，問到有沒有特別欣賞哪位新生代歌手，安仔說很難指明任何一位，因為很多都很厲害：「而家每一個歌手佢搵到自己特色之餘，唱歌嘅才能同埋技巧，我有一日諗，如果而家嘅歌手去參加以前我哋嗰啲比賽，我基本上攞唔到獎！有咗internet之後，佢哋唱歌嘅技巧全部好犀利，同埋佢哋聽好多歌，令佢哋音樂嘅造詣好闊，所以佢哋唱出嚟已經好有自己風格，我講唔出邊一個係特別好，我只係覺得佢哋個個都有唔同感覺。」