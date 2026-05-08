「通靈歌手」徐加晴再推新歌　搵好友張紋嘉Crystal赴日拍MV

有「通靈歌手」之稱的徐加晴，向來都有靈異或神怪節目亮相，事實上，她早在2017年，便以著名監製張佳添徒弟身份，以首支作品《大概大概》正式出道，而這些年來推出的歌曲，不僅唱出愛情的酸甜苦辣，更傳遞出她對生活和感情的深刻體會。今年踏入第9個年頭，徐加晴再次聯同張佳添合作，推出全新作品《十年伴侶》，徐加晴更找來好友張紋嘉Crystal到日本拍MV。

徐加晴踏入樂壇第9年，再次聯同張佳添合作，推出全新作品《十年伴侶》，徐加晴更找來好友張紋嘉Crystal到日本拍MV。（宣傳相片）

去到日本拍MV，靚人靚景。（宣傳相片）

為了呈現這首深具情感的歌曲，徐加晴特別邀請好友張紋嘉（Crystal）一同前往日本東京拍MV。此次MV選擇東京作為背景，結合都市繁華與自然風光，象徵歌曲中愛情的起伏與堅持。徐加晴表示：「這次能與好友張紋嘉一同在東京拍攝MV，對我來說是一次特別的經歷。讓我們用鏡頭捕捉這座城市的美，也希望透過影片傳達出歌曲的情感深度。」

徐加晴的全新單曲〈十年伴侶〉正是她多年來因為通靈關係，聽盡人生百態，當中不乏感情經歷的真實寫照。（宣傳相片）

這次，她帶來的全新單曲〈十年伴侶〉正是她多年來因為通靈關係，聽盡人生百態，當中不乏感情經歷的真實寫照。她說︰「我希望聽眾能明白，愛情不只是浪漫的瞬間，更是在日常生活中持續努力的過程。『十年伴侶是否真的愛下去』，這句歌詞對我來說，是每一段感情都值得深思的問題。」

歌由張佳添擔任作曲和監製，曾創作出許多膾炙人口的作品，徐加晴在接受訪問時坦言：「我很榮幸能師父張佳添再度合作，上一次已是2018年的〈我的時代曲〉，他的作品一直都深深影響著我。這次能由他來做這首歌的作曲和監製，讓我非常期待，也相信這首歌一定會帶給大家不同的感受。」歌曲的歌詞由楊熙負責，編曲則由Nick Wong操刀，三人合作無間，共同打造出一首充滿情感的作品。

歌曲的歌詞描述了一段從甜蜜到迷惘、從承諾到掙扎的感情旅程。（宣傳相片）

徐加晴說：「這首歌是我親身經歷的縮影，也是一份真誠的祝福，願每個人都能找到那個願意陪你走過十年的人。」（宣傳相片）

加晴在創作這首歌的時候，回想起自己因為通靈時聽到的愛情經歷，那些溫暖的夜晚、共同的夢想，也有迷茫和失落的時刻。她說：「歌詞裡說的‘在那夜裡尚有地暖溫暖身軀’，讓我想起那些美好的時光，但也有‘熱情漸退沒法可躲進夢裡’的時候，這代表愛情中的起伏與變化。」

歌曲的歌詞描述了一段從甜蜜到迷惘、從承諾到掙扎的感情旅程，徐加晴進一步分享：她表示：「這首歌的故事，對我來說，是在告訴大家：無論遇到什麼困難，只要心中還有那份愛，就值得我們去堅持。」她也談到，這首歌不僅是自己的心聲，更希望能幫助每一個在愛情路上掙扎的人找到力量：「希望大家都能記得，愛情是需要用心呵護的長久陪伴，而不是只靠激情來維持的短暫美好。」徐加晴最後說：「這首歌是我親身經歷的縮影，也是一份真誠的祝福，願每個人都能找到那個願意陪你走過十年的人。」