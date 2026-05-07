F.JAE〈打工牛仔〉唱出GEN Z職場態度　不盲目熱血要拼命「扮工」

全新本地音樂廠牌 NO CAP RECORDS，繼 JAB.M 以及女聲 Jade Sun 孫晞洛後，第三位登場的有自封「健身房Trap系」歌手的 F.JAE 。用得「健身房」這牌頭，外形自必有睇頭，F.JAE 帶著壯闊胸膛與強而有力的臂彎，將健身時操肌的態度，融入Trap 和 R&B ⾳樂中，賦予具力量與爆發力的歌曲。

自封「健身房Trap系」歌手的 F.JAE，不時將健身時操肌的態度，融入Trap 和 R&B ⾳樂中，新歌《打工牛仔》便感受到當中的爆發力。（唱片公司提供）

歌名有「牛仔」二字，編曲上亦帶有西部風情，MV 自然也襯成一絕。F.JAE 化身西部牛仔的賞金獵人。（唱片公司提供）

歌名有「牛仔」二字，編曲上亦帶有西部風情，MV 自然也襯成一絕。F.JAE 化身西部牛仔的賞金獵人。（唱片公司提供）

作為 Gen Z 獨立音樂創作人，致力推動廣東話 Trap 是 F.JAE 的己任，全新作品〈打工牛仔〉(Cowboy)，以 Gen Z 的職場新態度，如何對抗上司大大小小的欺壓為題。過去社會吹捧要以鬥心、毅力、不怕苦的堅毅精神，今天看來只是種盲目的熱血，苦了自己。當下即使要捱，也是要清醒地捱，要承認世界滿是醜陋，充斥卑鄙小人，你要「抽起衣袖，kill the 眼光挑戰蠻牛」，在公司裝作沒事，就當每日都是萬聖節，戴住面具繼續機械式「扮工」。這是一場持久戰，默默低頭承受不等於認命，善用心神，靜待時機發圍。記住，靈魂只留給自己心愛的事和人。

歌詞唱出GEN Z的打工仔態度。（唱片公司提供）

原本捨難取易的F.JAE，目標只是求捉到二號人物--木子便夠了，殊不知無意中迎來頭號通緝犯，更匪夷所思的是，頭號犯原來正是二號犯的父親。（唱片公司提供）

歌名有「牛仔」二字，編曲上亦帶有西部風情，MV 自然也襯成一絕。F.JAE 化身西部牛仔的賞金獵人，以捉拿通緝犯賺取獎金維生。原本捨難取易，目標只是求捉到二號人物--木子便夠了，殊不知無意中迎來頭號通緝犯，更匪夷所思的是，頭號犯原來正是二號犯的父親，兩父子勢死水火，於是花額外獎金，要求 F.JAE 幫他處理其逆子。由「自僱牛仔」變「打工牛仔」，更夾在兩父子的仇恨旋渦當中，F.JAE 要如何處理這場非一般的職場風暴呢？