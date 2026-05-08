因葵為太極填70+首詞　太極悼念離世：喺天堂同Gary Tong夾band先

著名填詞人因葵（本名：陸謙遊）離世，享年60歲。今日（5月7日）音樂人周啟生在Facebook發文，公布因葵的死訊：「因葵老弟，往生極樂！但願你在歸家嘅路上一切平安。」因葵為香港著名填詞人，主要活躍於八十年代至九十年代，由於他與雷有暉為中學同學，年少時期已合作無間，第一首發表的填詞作品《紅色跑車》大受歡迎，他亦有「太極御用填詞人」之稱，就連日前太極開騷所表演的新歌，都出於因葵手筆，故太極得悉對方死訊後亦哀痛莫名。

著名填詞人因葵離世享年60歲。（Facebook截圖）

因葵有「太極御用填詞人」之稱，就連日前太極開騷所表演的新歌，都出於因葵手筆。

因葵與雷有暉為中學同學。

太極貼出多張充滿回憶的照片，並發文：「收到消息後，我哋每一個心裏面真係好難受。咁多年嚟，你唔單止係我哋太極最重要嘅作詞人，更加係同我哋一齊成長、一齊癲嘅好兄弟。你用文字賦予咗我哋音樂靈魂，多謝你為我哋寫咗咁多經典，你先走一步，我哋會繼續唱落去，將你嘅才華永遠留喺舞台上面。兄弟，一路好走。喺天堂同Gary Tong 夾住band先，我哋喺下面繼續聽你哋嘅音樂。永遠懷念你。」

太極成員劉賢德轉發帖文並寫道：「謝謝你出現在我們的生命裡，陪我們走過這麼長的時光。痛失摯友，銘感於心，願你在另一世界安好... ...Rest in Power，Light and Love... ...」

太極貼出多張充滿回憶的照片。