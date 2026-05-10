香港DJ專訪｜由幫林海峰做歌到成為農夫經理人的DJ Tommy

DJ Tommy在上月專欄與大家分享了他的DJ生涯，初學3個月便獲得香港冠軍，繼而代表香港遠赴外國參加世界賽。DJ Tommy的多個身份亦為人熟知，包括作為LMF成員之一，與陳冠希和陳奐仁共組唱片公司，亦是本地Hip Hop組合農夫的經理人。本月來到DJ Tommy訪問的第二回，將與大家回顧他在主流音樂圈的精彩故事。

攝於與DJ Tommy訪問當天。

波盛：當初係點樣踏足本地主流音樂圈﹖

DJ Tommy：嗰陣92至93年左右我完咗世界第八之後，識咗一個滑板舖老細，日本人嚟叫Tabo。佢喺尖沙咀金巴利道有間滑板舖，佢好鍾意DJ，嗰陣時我有上去玩，因為佢有個唱盤喺度。原來佢啲衫係Sponsor軟硬天師，見到林海峰同葛文輝過嚟攞衫，跟住就識咗軟硬。

Tabo與DJ Tommy。

佢哋要去做郭富城紅館演唱會嘅表演嘉賓，唱《廣播道Fans殺人事件》，跟住叫我去幫佢哋做DJ播黑膠。咁我揀咗幾隻好快Beat嘅Hip Hop，就喺隻歌中間「咩咩咩我哋支持你」嗰度捽下，咁就搞掂咗。好亂嚟，咁就喺紅館做咗依件事。

DJ Tommy在93年郭富城紅館演唱會與軟硬擔任嘉賓。

好早期喺92至93年，都有好多捽碟嘅Session，幫楊振龍、譚國政、Patrick Delay。佢哋嗰陣時係三劍俠，做好多草蜢、電子嘢，又有Remix咁。嗰陣時攞個唱盤去佢哋Studio捽咗好多，有葉蒨文、草蜢，多到我都唔記得。

到96年世界比賽之後，返嚟諗住搵嘢做，都唔知點。跟住林海峰出Solo碟，就搵我：「喂！Tommy！幫我做歌。」我心諗：「吓﹖我乜鬼都唔識㗎喎，做歌﹖」可能佢見我識捽下以為我識做歌。咁好啦整啦，做佢隻大碟《的士夠格》，做咗隻《世紀大戰》講踢波嘅。咁我就買咗啲Synthesizer、Sampler同Sequencer，唔識嘅全部嘢都係，駁線亂咁彈，喺錄音室就做咗幾隻歌出嚟。

DJ Tommy受林海峰邀請參與他第一張個人專輯《的士夠格》。

又做咗隻《甜甜蜜》，係佢同胡蓓蔚唱，隻歌係Gary Tong嘅。跟住Gary話想我整隻R&B，佢又好似以為我識咁喎，覺得我係DJ一定識啦。咁我又整，搵啲音樂人幫我彈，其實都唔係好R&B。但佢啲Chord配得幾好聽，又整咗個Arrangement比佢。做咗林海峰隻碟之後就好多嘢做喇，真正入咗香港樂壇。

波盛：《的士夠格》依隻碟之後，係咪就係做LMF﹖

DJ Tommy：幫林海峰錄隻碟入面有一隻叫《喂喂喂》，係亞龍大嘅，我喺錄音室幫亞龍大Davy捽碟。捽完之後Davy話「正喎！Tommy仔，你呢啲好過癮喎。我有隊組合叫LMF，喺呢隊Band抽個鼓佬，嗰隊Band抽個歌佬，不如你又Join埋嚟，玩㗎咋貪過癮㗎咋。」咁我話好呀，跟住就上咗佢哋Band房，有唱盤喺度又有黑膠，咁我就亂咁捽。

「Tommy仔畀個Loop我。」咁我就畀個Loop佢，全部啲人我都唔識。跟住有人喺度打鼓，跟住呢度又喺度Rap，咁我唔理係咁捽。跟住係錄低咗，Davy就砌咗隻歌出嚟，之後又叫人Rap又彈嘢，就做咗LMF依樣嘢出嚟。係玩㗎咋，亂咁玩都唔知做緊咩，大家鬥亂嚟，好好笑咩都亂嚟，但其實個個都身懷絕技。

跟住我記得之前MC仁有隊嘢叫N.T.，我幫佢做過一啲歌捽碟嘅。跟住有一隊叫Screw，有個歌佬叫William，好鬼勁㗎把聲。咁我就介紹畀Davy，依個阿仁依個William，好過癮㗎。依個Rap得好犀利，嗰個把聲又好鬼窮凶極惡，不如一齊嚟玩，就組成咗LMF第一隻《屋邨仔》嗰隻碟。嗰陣喺Bar City搞咗個新碟發佈會，做咗第一場Show。跟住隻碟好似好好賣，就開始做LMF，簽咗畀唱片公司。

DJ Tommy受Davy邀請加入LMF。

跟住我記得之前MC仁有隊嘢叫N.T.，我幫佢做過一啲歌捽碟嘅。跟住有一隊叫Screw，有個歌佬叫William，好鬼勁㗎把聲。咁我就介紹畀Davy，依個阿仁依個William，好過癮㗎。依個Rap得好犀利，嗰個把聲又好鬼窮凶極惡，不如一齊嚟玩，就組成咗LMF第一隻《屋邨仔》嗰隻碟。嗰陣喺Bar City搞咗個新碟發佈會，做咗第一場Show。跟住隻碟好似好好賣，就開始做LMF，簽咗畀唱片公司。

LMF推出《屋邨仔》，並於Bar City舉辦新碟發佈會。

波盛：開始咗LMF之後，DJ方面仲有無繼續﹖

DJ Tommy：癲呀嗰個年代，好多Rave Party，果陣時做好多場。香港好多夜晚嘅Club、天光Party，不斷咁樣做，連續咁樣做好多，又做音樂又DJ，跟住又LMF表演，做歌。同時間又要飛來飛去，大陸、韓國、日本、歐洲。跟住又去過莫斯科，去咗莫斯科嗰個紅場定克里姆林宮嗰度，係一個奧林匹克年青人奧運會之類嘅嘢，入到去好大個Hall，跟住就同個英國DJ打碟。

DJ Tommy在1998年莫斯科世界青年運動會擔任演出DJ。

佢係89年定90年嘅世界冠軍，又係嗰陣時比賽識咗佢。跟住好多年青朋友入嚟Party，我唔知玩咗咩，究竟係捽碟定係播歌呢，我都唔記得做咗咩。真係好多呢啲回憶，唔知自己做過咩，但係又記得嗰個畫面好過癮好開心。

LMF做《屋邨仔》之後，大懶堂就簽咗畀華納，無得亂玩，開始真係錄嘢要好認真做碟，又要做訪問。嗰陣時係好多，又去馬拉做Show，我嗰陣時都唔知點樣做到咁多嘢。跟住華納就話「DJ Tommy，你不如自己出隻碟啦。」吓﹖以為我乜都識喎你哋啲人。佢哋話：「你試下啦，第一個DJ出碟喎。」跟住我就諗：「死啦！做歌喎，我同Davy一齊做我去幫下手就得啫，自己做隻碟大鑊喇。」所以就做左一隻EP頂晒櫳，做左一隻Remix跟住做左三隻歌，咁就無啦啦出咗隻碟喇。我記得我做自己碟好辛苦㗎。因為我做音樂乜都唔叻，我記得買咗好多音響、樂器、器材，擺喺度試下唔同聲，Tune咗好耐，我記得瞓得好少覺，因為好多嘢做。

DJ Tommy成為第一位推出專輯的DJ，當時除了CD還有VCD版本，收錄他的打碟教學。

波盛：好似唱片公司咁講，你係香港第一個DJ出碟，係一件事嚟。咁你嗰陣做依隻《Scratch Rider》嘅構思係點﹖

DJ Tommy：我嘅Concept就係盡自己能力啦，因為我唔係咁叻，盡做啦。嗰陣時聽好多Acid Jazz，諗咗隻《大城故事》想做啲Acid Jazz嘅嘢，跟住另外一隻就係好Hip Hop嘅就係《忍唔住要》，同埋阿仁嘅一定要。因為我覺得佢好鬼Snoop Dogg，整隻類似咁嘅嘢畀佢Rap下。跟住嗰個年代我自己好鍾意聽嘅MISIA，係日本R&B女歌手，咁就整隻R&B啦。

因為林海峰嗰陣叫我整隻R&B我整得唔好，我要真係知道點整，跟住喺日本買嗰啲歌嘅Chord嘅書，喺個Keyboard度彈，又幾似喎，咁就配返嗰啲Chord。做林海峰嗰隻碟識咗胡蓓蔚，咁不如搵胡蓓蔚嚟唱啦，佢又唱得好有Feel，咁就做咗呢三隻。跟住有隻Remix LMF嘅就最好最簡單㗎喇，咁就四隻歌，盡我能力做咗自己嘅個人碟。

DJ Tommy在1999年推出《Scratch Rider》，包括3首全新創作歌曲和1首Remix。

波盛：除咗自己碟，我見你之前有喺IG分享，話有段時間幫唱片公司做好多Remix。

DJ Tommy：係呀係呀，依家搵返我先知道做咗依啲，可能都仲有啲唔知。我有一期同Mark Lui合作得好密。我同黎明做咗一次《Sugar In The Marmalade》嘅Rave Party Event，跟住佢就好多歌搵我幫佢捽碟、整下啲Hip Hop Loop。

嗰陣時做好多依啲Remix，跟住鄭秀文係華納嘅，我出碟佢又知我DJ，嗰陣好興「Fing頭」音樂，咁就要做啲「Fing頭」嘢。然後去台灣做宣傳，走幾場咁播個Medley。可能啲人講返我先知，因為做咗太多，有好多呢啲唔知係唔係清醒嘅狀態下做完就交咗貨。

好記得陳奕迅嗰個好笑，搵我做嗰個人同我講：「Tommy，你整隻陳奕迅嘅Medley，最緊要快。」咁我唔知佢係要快交貨定隻歌嘅速度要快，我又無問清楚，我就整到好鬼快，交咗畀佢佢又OK得咗喎。因為嗰陣香港人普遍係要聽依啲輕快㗎嘛，無可能做啲好有Mood，你覺得好有型嘅Hip Hop，都係畀夜場或者啲人屋企開Party聽，咁應詃係呢啲。快！最緊要快！整快啲！

波盛：呢個階段維持咗幾長時間﹖

DJ Tommy：呢個狀況由1996年維持至千禧年代頭，跟住就有另一個狀況出現，認識到農夫同Edison。應該係2002年定2003年左右，嗰陣時我做LMF，做左隻碟就儲左經驗做唱片，跟住就應該係Edison。佢《香港地》嗰隻碟搵MC仁先嘅，咁就唔知無啦啦叫咗我去一齊拍個MV，咁我就戇居居同啲人喺度揈下揈下。嗰陣Edison同英皇差唔多完約，好似之後啲碟就可以畀佢話晒事想點就點喇，咁《香港地》隻碟之後佢就話要做自己真係想做嘅Hip Hop。

之後仲有陳奐仁，陳奐仁同MC仁兩個阿仁。MC仁介紹陳奐仁畀我識，話係新加坡Producer。陳奐仁就話：「Tommy，下隻碟要做一啲Hip Hop，我想搵你一齊做。」又係好似當我乜都識咁。跟住就見Edison，做咗《嘥氣》嗰隻歌。然後佢出自己碟之後又有自己唱片公司喎，跟住叫我入去一齊做。嗰陣我、佢、陳奐仁三個一齊開咗間Clot Media Division，就開始囉嗰陣時。

DJ Tommy透過MC 仁認識陳冠希，其後共組唱片公司Clot Media Vision。

波盛：遇到農夫之後你又挑戰咗一個新崗位，就係經理人。有啲咩促使你有依個決定﹖

DJ Tommy：2002年左右喺一個DJ比賽見到農夫表演，覺得：「嘩咁搞笑嘅﹖香港有Rapper Rap依啲咁嘅嘢嘅﹖」咁就識到佢哋。嗰陣佢哋做完一隻碟就同舊公司完約，我就話：「不如我幫你哋做啦。」因為我喺華納嗰陣時出自己碟，知道晒唱片公司嗰啲運作呀嘛，派台呀，搵啲咩DJ呀。亦都因為我做自己碟嗰陣時去訪問，識咗好多當時嘅DJ，好多聯繫，咁就好多人教我點做囉。

DJ Tommy自薦成為農夫經理人。

佢哋啲Rap咁搞笑，笑住嚟潤你咁樣，不如試下幫佢哋做啦。嗰時好過癮嘅其實，啲人話：「Hip Hop邊係咁㗎﹖好似佢哋咁Rap﹖」其實美國啲Hip Hop都有好多種嘅，係你哋聽嚟聽去都係Gangster Rap係嗰種啫，有好多類似De La Soul、A Tribe Called Quest都係類似咁嘅做法嘅Rap，唔係兇毒嗰種Rap，係用聰明啲嘅方法潤你。

嗰陣時就一腳踢咩都做曬。佢哋未識做音樂嗰陣，我就幫佢做 Beat、錄音，跟住Mixing、印唱片封套、搵人Design、搵人印碟、搵發行、派台、接Show、傾Show、收錢、揸保姆車，真係咩都做。因為我嗰時覺得好易呀，一條友都做到。同埋我好彩，因為自己出碟嗰陣時上電台，好多DJ都識識地，咁就易做啲。好感恩咁多位幫過我嘅人，咁做所有嘢都好容易囉。

然後《456Wing》就多啲人識啦，跟住就做《風生水起》。嗰陣我又做Edison，要幫佢做好多音樂上嘅嘢，又出Show，佢個潮牌好多嘢又要影相做宣傳，又做一啲Mixtape Hip Hop嗰啲嘢。咁我又做緊農夫喎，我就話不如簽佢哋入去啦，我可以一次過做晒，唔駛我做下你又要幫佢做。推埋入去咁就簽咗，咁我就有其他人手，唔駛我一腳踢。

農夫佢哋講返個故事，話我試過瞓8秒。因為佢哋嚟錄完音之後，又要後期做Mixing、Tracking，逐條Track Dub一次，又要做Mastering同其他濕濕碎碎，我記得真係好少瞓覺。有次佢哋嚟錄音Break緊嗰時，我記得我喺張梳化度恰，跟住突然間醒，好精神。跟住佢哋話：「老細你瞓咗8秒咋喎，你醒㗎嗱﹖」我都唔知瞓咗幾耐，其實因為太多嘢做，恰一恰已經好精神。

波盛：回望依段時期，由燈光、音響開始，演變到今時今日嘅身份，個感覺係點﹖

DJ Tommy：我覺得每做一樣嘢，你就喺嗰個時間學定另一樣嘢，當然可能有關係或者你好鍾意。好似我做燈光音響嗰陣就學DJ啦，跟住有人搵你做DJ。DJ完之後，又可以做到音樂喎，叫你做歌喎。跟住你做歌又會識到唱片公司啲人，知道啲運作，你又可以做唱片公司，簽人、出碟，變咗做唱片公司嘅其中一個成員。幾好玩㗎，真係好好彩。

* 原本打算將DJ Tommy的訪問只分成上、下兩篇，不過在後期的整理過程中，發現內容豐富眾多。最終決定會將歷時2小時的訪問，分成上、中、下三篇。下月將會有DJ Tommy與多年好友DJ Galaxy的故事，以及他的工作近況。