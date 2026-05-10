農夫演唱會｜MC自爆小學迷戀農夫　新老闆古天樂壓軸現身切燒豬

《農夫香港最好笑嘅演唱會》，昨晚（9日）迎來第二場。繼首晚獲得滿堂喝彩後，第二晚反應更為熱烈，掌聲與歡呼聲幾乎掀翻紅館天花，現場氣氛比第一晚有過之而無不及，絕對是近年紅館最難得一見的「開心high爆之夜」。農夫二人圈中向來人緣極佳，昨晚吸引大批圈中好友捧場，台下觀眾席星光熠熠，包括：MIRROR成員江𤒹生（AK）、Alton、樂隊Color Day、Error成員193及肥仔、視后江美儀、高海寧、湯令山、洪家豪及Tyson Yoshi等，眾人隨著音樂搖頭擺腦，笑得前仰後合，場面相當熱鬧。

繼首晚獲得滿堂喝彩後，第二晚反應更為熱烈，掌聲與歡呼聲幾乎掀翻紅館天花，現場氣氛比第一晚有過之而無不及。

農夫出場全場High爆！

MC擔任神秘嘉賓

昨晚最大驚喜，莫過於農夫在演出中段邀請到MC張天賦擔任神秘嘉賓。當MC一出場，全場尖叫聲震耳欲聾，三人首度同台合唱經典金曲《學海無涯》。MC的表現絕對讓人跌破眼鏡——全程不用提詞機，一字不漏地完整Rap出整首《學海無涯》，咬字清晰、節奏精準，連農夫二人也露出難以置信的表情。全場觀眾拍爛手掌，氣氛High到炸裂。

農夫邀請到MC張天賦擔任神秘嘉賓。

唱畢農夫笑言邀請MC因為全香港只得他一個敢叫MC，名字勁Hip Hop！又大讚MC表現極高水準。陸永： 「大家有無留意？我真係未見過有嘉賓可以Rap咁多，佢要求唔要提詞機。佢真係識我哋啲歌，我好肯定佢識過你地(觀眾)。MC就笑住謙稱，「 因為你哋話唱《學海無涯》，我就.......」陸永即搶答 :「 就開始背喇。哈哈！」

MC唱農夫歌詞倒背如流。

MC又自爆， 「我真係細細個聽你哋啲歌大㗎！最早期我聽《我的野蠻女友》《奇蹟》，《韓國勁舞權》仲有《十年人事》、《十七年華》....好多好多。細個溫書嗰陣，我聽已經係 DSE啦，我記得嗰時仲係小學，唔用正途去下載音樂，放入MP3入面聽㗎！你哋係我人生list上面其中一組人，我好希望可以嚟到你哋演唱會做嘉賓。係人都知，我做任何演唱會最緊要一定要提詞機，但今日我覺得——你哋啲歌，如果我背唔到，就唔配上嚟做嘉賓！真㗎！所以我今日真係好開心，好少我做嘉賓係冇壓力㗎，呢度真係好歡天喜地。」全場再度報以熱烈掌聲，MC的真誠與實力贏盡全場歡心。

MC自爆小學已開始迷戀農夫。

古天樂以老闆身份驚喜現身

第二晚演唱會去到尾聲，正當觀眾以為最尾一首歌《高舉隻手》後圓滿結束，農夫卻再度殺大家一個措手不及。兩人所屬的公司「農作天下」，竟然在完騷後搬上舞台，舉行了一場極其隆重的「開張大典」。在觀眾的歡呼聲中，農夫邀出幕後「白武士」兼老闆——古天樂，一同上台切燒豬，令大家嘩聲四起，場面震撼又搞笑。

古天樂以老闆身份驚喜現身。

大螢幕上再度出現「農作天下」開將盛典後，向觀眾介紹，「你哋有冇發覺？農作天下，點解有『天下』兩個字？So fa So Cool，又有個 『Cool』字？我哋公司之前未公開做過開張大典，好似有啲嘢未完成，係今日咁開心嘅時刻，不如我哋全場一齊做一個開張儀式好唔好？有請我哋公司國際榮譽霸道總裁——！」當舞台大門打開，古天樂步出來時，全場觀眾即時站起來歡呼，幾乎叫裂個紅館。

古天樂壓軸現身與農夫一齊切燒豬。

古天樂大讚農夫演唱會氣氛超好。

古天樂大讚農夫能帶歡樂給香港觀眾。

古天樂上台大讚成晚觀眾氣氛一流，幾乎全程企係到睇騷，他笑言，「我諗呢樣嘢係咁解：乜嘢叫棟篤笑？你哋帶畀佢哋歡樂，佢哋今日棟篤喺度支持你哋。」陸永即取笑老闆：「 我懷疑你呢段度咗三個禮拜，哈哈.....」C君： 「拯救一間公司可能要白武士，但投資一間公司就要黑武士。多謝古老闆！老闆你驚唔驚我哋叫你嚟投資，將會係一個世紀大騙局？哈哈.....」古天樂就說，「多多支持，多多指教，今日香港需要開心歡樂！」繼而三人於台上一邊砌豬，一邊說，「風生水起，笑口常開。日後業務好唔好就唔知，一切交畀天命。」砌豬完畢，農夫兩人即拉著古天樂，認為他不可能單係砌豬咁簡單，隨即全場起哄。古天樂在農夫「半推半就」之下，戴起耳機，與農夫及全場觀眾一同合唱經典金曲《天命最高》！全場觀眾瘋狂尖叫，並且大合唱，將氣氛推向終極高潮。