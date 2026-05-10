李佳推新歌《中年》歌手撐場　含淚憶亡父舞台上離世：好少喊咁耐

《中年好聲音》第一季亞軍、實力女將李佳（Miranda）推出首張HIFI EP第一首主打廣東曲《Shake It！》，於昨日（5月9日）舉行新歌發佈會，兼與大批「中聲」嘉賓及歌迷率先欣賞新歌MV首播。活動開始時，負責作曲、編曲及監製的張家誠老師談到創作過程，表示此歌是為李佳度身訂造，「佳佳係個出名現場演繹歌曲好好嘅歌手，而且佢唱Jazz係有自己獨特風格。」至於製作難度，他說：「呢首歌嘅伴奏係即場錄音，仲要同時間拍攝埋MV，所以特別花時間。」

實力女將李佳。

負責作曲、編曲及監製的張家誠老師談到創作過程。

《中年》歌手撐場。

《中年》歌手撐場。

首次現場演繹《Shake It！》

接着李佳登場，首次現場演繹《Shake It！》，令全場嘉賓和歌迷齊齊「Shake It」，氣氛相當高漲。李佳表示這首歌好啱繁忙都巿人聽，「呢首係我第3首個人歌曲，一首好勵志嘅歌，希望透過呢首歌，大家可以放低工作壓力，輕鬆返幾分鐘。」講到創作班底，李佳感激張家誠老師創作一首很適合她的歌曲，她又透露多得填詞人鄧千荧幫手填詞，「我本身寫咗個廣東話歌詞版本，但廣東話始終唔係我母語，所以寫得未夠滿意，多謝鄧千荧幫我再填詞，變成依家呢個版本，保留返副歌我寫嘅部分又表達到我意思。」

即場獻唱。

李佳推出首張HIFI EP第一首主打廣東曲《Shake It！》舉行發佈會。

唱《追憶》念亡父感動落淚

李佳在張家誠伴奏下先演繹《我應該》，到演繹林子祥名曲《追憶》時，李佳一度忍不住流下感動眼淚，她解釋此曲令她想起與亡父的回憶，「爸爸喺我22歲時，突然喺舞台上離開咗我，佢係國家一級京劇演員，如果佢見到我依家有少少成績，希望佢會都會覺得安慰，我好少喺人面前喊，今次真係好少有，仲要喊咁耐。」李佳還透露《追憶》將會收錄在她今年推出的HIFI EP中，「好多謝公司畀我完成呢個心願，可以喺父親節之前推出《追憶》呢首歌，亦都多謝張家誠老師幫我製作。」之後李佳與嘉賓和粉絲一同觀看MV首播，全場大合唱，場面非常熱鬧。

李佳演繹林子祥名曲《追憶》時憶起亡父。

李佳：「「爸爸喺我22歲時，突然喺舞台上離開咗我，佢係國家一級京劇演員，如果佢見到我依家有少少成績，希望佢會都會覺得安慰，我好少喺人面前喊，今次真係好少有，仲要喊咁耐。」

幫歌迷簽名。