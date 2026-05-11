農夫演唱會｜古天樂投資做老闆上公司傾足兩粒鐘　原來張繼聰牽線

一連三場的《農夫全香港最好笑嘅演唱會》今日（10日）在紅館圓滿結束，農夫在後台受訪，坦言公布開騷消息後，很多朋友、前輩都問他們緊張與否，C君說：「其實我每次都會答佢，最緊張已經過咗，最緊張就係有冇人嚟睇，咁我哋係希望我哋度咗嘅嘢有人嚟睇，我哋先測試到到底好唔好呢，所以最緊張嗰樣嘢過咗，多謝大家支持。」今次因為母親節緣故，尾場在下午舉行，農夫說：「因為我覺得夜晚真係要陪媽咪，我哋冇理由要人揀陪阿媽定係我。」又指在母親與農夫之間，冇人會揀農夫。當問到為何下午場都不邀請早瞓的鄭裕玲（Do姐）做嘉賓，二人一唱一和，C君：「呢個係下午場，如果我哋真係好希望可以招呼到Do姐，我哋要開清晨場。（陸永：早上7點半，下午場2點半都偏夜。）7點半佢可以做緊運動入嚟，呢度又真係體育館嚟喎！」

一連三場的《農夫全香港最好笑嘅演唱會》今日（10日）在紅館圓滿結束。（陳順禎攝）

尾場因為母親節緣故在下午舉行，問到為何不邀請早瞓的鄭裕玲（Do姐）做嘉賓，二人一唱一和，C君：「呢個係下午場，如果我哋真係好希望可以招呼到Do姐，我哋要開清晨場。（陸永：早上7點半，下午場2點半都偏夜。）7點半佢可以做緊運動入嚟，呢度又真係體育館嚟喎！」（陳順禎攝）

預告10月夥張繼聰開《人夫集團》 性質似「鬚根SHOW」

尾場沒有Do姐，但觀眾席上就有黃子華，講到為何不索性邀子華上台合唱，他們說子華出現已相當之畀面，又怕毫無準備下捉對方上台，子華根本唔記得《上善若水》歌詞。不過農夫透露，籌備期間子華都十分幫手：「我哋度咗好多個唔同嘅show名俾佢揀，佢都有講點解呢個好，點解呢個唔好，甚至乎下一個show嘅show名，佢都俾咗好多意見。」

子華神都有跟佘詩曼結伴到場睇Show，農夫更透露今次Show名子華神有幫手揀。（鄧穎琪攝）

他講的下一個show，正是10月與張繼聰的《人夫集團》，張繼聰連續做足三場嘉賓，合唱《我連婚都夠膽結》，講到下個show性質，陸永說：「《人夫集團》都有幾多唔同嘅歌，但係佢又唔係淨係一個演唱會咁樣。」C君補充：「又唔係一個棟篤笑，娛樂綜藝節目咁……綜合娛樂舞台show。喺戲曲中心搞，所以你會諗到係好舞台嘅一件事，但係你又唔好諗到佢係粵劇，係好少有呢個種類，可能最接近都真係要講返子華神，鬚根show。」農夫指自小受子華、吳鎮宇、張達明的《鬚根Show》薰陶，入晒腦，所以都想做一個「娛樂綜合舞台show」。問到今次票價會否仍然是$780良心價，農夫表示：「我哋兩個冇問題，不過阿聰收好貴，所以最後票價會係合理價，我哋拉返低佢，佢又抬返高。」

張繼聰連續做足三場嘉賓，原來三位即將在10月在戲曲中心舉行《人夫集團》演出，講到演出性質，C君說：「又唔係一個棟篤笑，娛樂綜藝節目咁……綜合娛樂舞台show。喺戲曲中心搞，所以你會諗到係好舞台嘅一件事，但係你又唔好諗到佢係粵劇，係好少有呢個種類，可能最接近都真係要講返子華神，《鬚根Show》。」

問到今次票價會否仍然是$780良心價，農夫表示：「我哋兩個冇問題，不過阿聰收好貴，所以最後票價會係合理價，我哋拉返低佢，佢又抬返高。」（陳順禎攝）

揭古天樂成「農作天下」老闆緣由 張繼聰牽線

上一場農夫邀請古天樂做嘉賓，並正式宣布古生原來是他們公司「農作天下」的老闆和投資者，農夫講到合作的緣由，表示由張繼聰幫手牽線：「適逢嗰陣時，我哋完咗經理人合約，準備自己開公司，我哋都諗住有啲project要做，唔係淨係自己for藝人管理，有啲嘢想搞，搞到啲嘢有人投資。古生係最出名投資嘅老闆，咁係咪下下搞一件事就逐個搵投資呢？會唔會我成間公司都會有人投資吓？咁就搵古生囉，阿聰叫我哋去搵，話覺得呢個project幾好，就話不如你搵吓，咁我哋去搵囉，咁就OK喇，都好好㗎，傾咗一段時間。」農夫指古生曾上過公司一次，C君：「佢上嚟真係讚，嘩，呢度乜都冇嘅？」陸永則指古生雖然平時惜字如金，但那次在公司倆了差不多兩小時，又很感謝對方爽快答應做嘉賓，一send完邀請訊息已獲秒回。

上一場農夫邀請古天樂做嘉賓，並正式宣布古生原來是他們公司「農作天下」的老闆和投資者。

農夫講到合作的緣由，表示由張繼聰幫手牽線，阿聰得知農夫開公司要找人投資後，就建議他們找古生，更在農夫公司傾了兩小時。

農夫指古生曾上過公司一次，C君：「佢上嚟真係讚，嘩，呢度乜都冇嘅？」陸永則指古生雖然平時惜字如金，但那次在公司倆了差不多兩小時，又很感謝對方爽快答應做嘉賓，一send完邀請訊息已獲秒回。（陳順禎攝）

讚麥玲玲零提水唱新版《風生水起》：以往會幫佢入

另一位常設嘉賓麥玲玲演繹新版的《風生水起》，重新改過歌詞，在網上引起極大迴響，C君感謝玲玲姐要重新學和背歌詞，又要抽時間錄音和不停練歌：「如果你仔細啲睇，我哋以往都會幫佢入嗰首歌，係完全冇㗎今次，佢今次完全靠自己。」陸永更謂，平時合唱都會在玲玲姐身後拍她背脊示意入歌，但今次她獨自一人在升降台，只可以自己搞掂，他又說：「都對佢唔住，因為其實我哋唔係可以俾到太多飛佢，你知玲玲姐，平時人哋嘅演唱會佢都買好多飛，佢冇份演出都買定好多飛，你唔知佢做咩，但係呢一個佢有份演出嘅，佢係需要好多好多飛，但係我哋真係唔能夠俾晒咁多飛佢，所以如果開多六場都冇問題，佢會全部買㗎嘛！佢全部買到晒㗎！」玲玲姐今次的Hip Hop Queen長袍造型非常密實，等了三晚都沒有除下長袍，展示自己長場，陸永：「咪係囉，你哋問返佢啦，佢做咩唔開出嚟？」至於玲玲姐投訴這件衫著得她好肥，他們異口同聲：「咁又唔係件衫！」

另一位常設嘉賓麥玲玲演繹新版的《風生水起》，重新改過歌詞，在網上引起極大迴響，C君感謝玲玲姐要重新學和背歌詞，又要抽時間錄音和不停練歌：「如果你仔細啲睇，我哋以往都會幫佢入嗰首歌，係完全冇㗎今次，佢今次完全靠自己。」

陸永透露平時合唱都會在玲玲姐身後拍她背脊示意入歌，更即場示範，不過他說今次玲玲姐獨自站在升降台，要靠自己。

感謝阿嬌飛回香港做嘉賓 有《士多啤梨蘋果橙》才衍生《學海無涯》

而頭場嘉賓Twins，農夫感謝鍾欣潼（Twins）特地飛回香港，過程中還要排練，除了是「還債」也是友誼，他們又表示：「我哋嘅嘉賓，我哋唔係希望你唱一首歌跟住我哋去換衫，係希望有意思，係因為佢哋嗰首歌（《士多啤梨蘋果橙》），先至Inspire咗我哋做呢首歌（《學海無涯》）㗎嘛，咁其實係一個好似見返個時代咁，佢哋都會覺得，係喎啱喎。」至於是否一早知道阿Sa結婚，C君就回答：「唔係唔係，早少少，一早？有幾早啫？15年前知呀？」

農夫感謝阿嬌特地飛回香港做嘉賓，並指有《士多啤梨蘋果橙》才衍生出《學海無涯》。