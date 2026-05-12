周殷廷演唱會丨女友Hilda講Proud of you鼓勵：呢句話對我幾緊要

YT周殷廷將於今年8月28至29日首度登上紅館舞台，舉行《Yan Ting 周殷廷 The Alchemist Live 2026 演唱會》，在昨日（11日）舉行的記者會上，YT 以一身乾淨俐落的黑色西裝現身，分享這份得來不易的喜悅。

YT周殷廷將於今年8月28至29日首度登上紅館舞台，舉行《Yan Ting 周殷廷 The Alchemist Live 2026 演唱會》，昨日舉行記者會。

對於終於踏上指標性舞台，YT 坦言：「收到消息當刻好興奮，但同時亦感到一份平靜。因為這一天期待了很久，我知道自己並非獨自一人走到紅館，背後承載了許多人的支持與鼓勵。」是次演唱會以「The Alchemist（煉金術師）」為主題，靈感揉合東西方哲學。YT 解釋，煉金術師能將廢料化為黃金，正好象徵他的音樂旅程與人生體悟：「紅館的第一次只有一次，我會好好珍惜。」

是次演唱會以「The Alchemist（煉金術師）」為主題，靈感揉合東西方哲學。YT 解釋，煉金術師能將廢料化為黃金，正好象徵他的音樂旅程與人生體悟：「紅館的第一次只有一次，我會好好珍惜。」

目前YT已馬不停蹄投入籌備，並繼續親自擔任演唱會概念設計及歌單編排。問及具體曲目，YT則大賣關子，表示仍在精雕細琢故事細節，務求以最完美的狀態帶領觀眾感受這場心靈之旅，不留任何遺憾。記者會完成後，親民的YT與過百到場支持的粉絲及樂迷合照及簽名。

目前YT已馬不停蹄投入籌備，並繼續親自擔任演唱會概念設計及歌單編排。問及具體曲目，YT則大賣關子，表示仍在精雕細琢故事細節。

記者會完成後，親民的YT與過百到場支持的粉絲及樂迷合照及簽名。

記者會後YT接受傳媒訪問，談到早前為宣傳新歌《今世情人》，突然貼出與MV女主角JACE陳凱詠的合照，加上白色心心炒緋聞，結果引起兩極反應，JACE及後更指自己在事件上只是演員、配合，在活動上更不肯合照。被問會否邀請JACE上台，YT表示大家到時會有驚喜，但目前就要先賣關子。而YT在網民起底之下認愛廚神女友梁雅琳（Hilda），YT透露對方都有鼓勵自己開演唱會一事：「一直以嚟都係默默支持，無論係屋企人定識咗好耐嘅朋友，所以在心中，多謝每一位支持。佢有透露過『proud of you』，呢句說話對我嚟講都幾緊要！」

早前為宣傳新歌《今世情人》，突然貼出與MV女主角JACE陳凱詠的合照，加上白色心心炒緋聞，結果引起兩極反應，被問會否邀請JACE上台，YT表示大家到時會有驚喜，但目前就要先賣關子。

YT在網民起底之下認愛廚神女友梁雅琳（Hilda），YT透露對方都有鼓勵自己開演唱會一事：「一直以嚟都係默默支持，無論係屋企人定識咗好耐嘅朋友，所以在心中，多謝每一位支持。佢有透露過『proud of you』，呢句說話對我嚟講都幾緊要！」

他又表示，之前馬不停蹄走訪校園搞School Tour，有學生希望有機會可以坐近舞台睇騷，YT說一直有記在心，成功爭取今次最貴門票只售$980，在紅館而言已屬抵睇價：「不設VIP，希望多啲同學入嚟睇到佢想睇嘅嘢。唔諗回本，諗不惜工本做騷，回唔回本等命運決定。」

YT又表示之前馬不停蹄走訪校園搞School Tour，有學生希望有機會可以坐近舞台睇騷，他一直有記在心，成功爭取今次最貴門票只售$980，在紅館而言已屬抵睇價：「不設VIP，希望多啲同學入嚟睇到佢想睇嘅嘢。唔諗回本，諗不惜工本做騷，回唔回本等命運決定。」

Yan Ting 周殷廷 The Alchemist Live 2026 演唱會



日期：2026年8月28日及29日（五及六）

時間：20:15

地點：紅磡香港體育館

票價：HKD 980 / HKD 680 / HKD 480



門票由5月12日起在城市售票網公開發售

