呂允襲港開迷你音樂會　做完盧廣仲演唱會暖場嘉賓即秒殺！

台灣創作新星呂允早前來港擔任「盧廣仲演唱會」暖場嘉賓，連續三晚演出得到大量掌聲，不少睇完演唱會的盧廣仲也變相成為了呂允的小樂迷，人氣持續攀升。



呂允襲港開迷你音樂會。（網上圖片）

街頭起步累積百萬點擊！沉澱6年推傾力新作

2019年開始在街頭表演，2023年簽約添翼正式出道，今年年僅25歲的呂允，在過去已推出三張實體單曲，作品累積錄得過百萬點擊率，在台灣亦被封為後起之秀中最亮眼的一位。據知，他花了6年時間沉澱才創作出最新專輯《別著急》，絕對值得留意。

呂允襲港開迷你音樂會。（網上圖片）

呂允為台灣當紅新人。（網上圖片）

大晒廣東話冧粉絲！首度開唱感受港迷熱情

早前他來港舉辦個人專場演唱會，受益「盧廣仲演唱會」擔任暖場嘉賓，令原本一票無求變成一票難求，全場200幾人的音樂會隨即被掃空。呂允亦坦言視香港站為音樂旅程的重要起點，希望未來能一步一步朝着最終目標——登上紅館舞台。

呂允坦然面對「盧廣仲2.0」的宿命標籤。（資料圖片/林迅景 攝）

專訪｜出道被封「盧廣仲2.0」 呂允人間清醒：前人種樹後人乘涼

特製香港專屬歌單！視為起點劍指紅館舞台

呂允日前5月9日首度於香港舉行《別著急》專場演唱會，於香港MoM Livehouse開唱，吸引大批香港歌迷到場支持。據知，音樂會下一場將設在上海，亦會於新加坡、吉隆坡等站舉行，最後9月回到台灣舉行。

演唱會期間，呂允亦多次以廣東話與歌迷互動，坦言一直十分期待能夠來港演出，並表示首次在香港舉辦專場演唱會，台下幾乎全為香港歌迷，令他感到一切都十分新鮮。他透露，正式登台前內心其實略感緊張，但當看見觀眾熱情投入及聽到全場熱烈歡呼後，心情亦逐漸放鬆，更讓他深深感受到香港樂迷的熱情與支持。

呂允做完盧廣仲演唱會暖場嘉賓之後，門票即被秒殺。（網上圖片）

呂允做完盧廣仲演唱會暖場嘉賓之後，門票即被秒殺。（網上圖片）

呂允在香港有不少粉絲支持。（網上圖片）

呂允在香港有不少粉絲支持。（網上圖片）

此外，呂允亦透露，今次香港站演出特別為本地觀眾重新調整歌單內容，並在演唱會編製及整體演出安排上作出不同嘗試，希望為香港歌迷帶來與以往場次截然不同的音樂體驗。他表示希望透過今次演出，讓更多香港樂迷認識自己的音樂與作品，並期待未來有機會再次來港演出，繼續與香港觀眾分享音樂。