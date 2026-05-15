劉德華發聲明以防歌迷受騙　意外公告年底香港開跨年演唱會

一直流傳，劉德華將於今年內，在香港再次舉行演唱會，早前劉德華在公開活動上亦承認確有此事，但未有公布日子。今日（15/5），劉德華所屬公司映藝文化在社交平台發聲明，向來寵粉的華仔，特別提醒歌迷演唱會門票正式售賣方式，以防受騙，當中就意外公告了《劉德華世界巡迴演唱會 - 香港站 2026》將於 2026年12月於香港體育館舉行。

劉德華2024年12月在紅磡香港體育館舉行20場跨年演唱會，當時門票一早沽清。

向來寵粉的華仔，特別提醒歌迷演唱會門票正式售賣方式，以防受騙，當中就意外公告了《劉德華世界巡迴演唱會 - 香港站 2026》將於 2026年12月於香港體育館舉行。（網上圖片）

聲明表示︰「有監於坊間對該演唱會之演出日期及門票售賣方式出現不同說法及揣測，本公司特此公告如下：《劉德華世界巡迴演唱會 - 香港站 2026》將於 2026年12月於香港體育館舉行。該演唱會之門票只會透過「城市售票網（www.urbtix.hk）」及本公司日後開設之該演唱會官方網站公佈的方式進行售賣。演出日期及詳情亦以該演唱會官方網站公佈為準。敬請公眾提高警覺，切勿相信任何未經本公司正式公佈之售票資訊，以免蒙受損失。」

今次是繼2024年12月，《今天…is the Day》劉德華巡迴演唱會香港站後，事隔兩年再開紅館演唱會，有關今次巡迴演唱會，早前一間名為「紅地毯管理有限公司」，已發出聲明，表示獲得授權獨家舉辦《劉德華2027年中國內地巡迴演唱會》，聲明中披露巡演時間暫定為2027年2月至5月份，演出的城市包括上海、廣州、北京、南京、杭州同成都等六個地點。而照推算，香港站將於12月舉行，相信將會是今次演唱會的首站。