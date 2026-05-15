方力申演唱會｜《美女廚房》Re-U　鄭中基梁漢文：你鬧人咩係假話

方力申首個紅館演唱會《Perfect Moment最佳時間演唱會》今晚（15日）舉行頭場，嘉賓陣容掀起回憶殺，《美女廚房》的鄭中基（Ronald）、梁漢文（Edmond）罕有現身合體，合唱《龍咁威》及一系列節目中的改詞串燒歌，更大呼：「美女廚房，食咗先講！」

方力申紅館演唱會頭場今晚（15日）舉行！（鄧穎琪攝）

方力申是「飛魚王子」，舞台設計也與水有關，其中水族館佈景設計好靚！（鄧穎琪攝）

《美女廚房》三子方力申、鄭中基、梁漢文罕有合體！（鄧穎琪攝）

Edmond指聽講小方老婆Maple睇《美女廚房》時仍然好細個，坐爸爸大髀，小方說她當時只是小六。之後三位講起拍節目的回憶，小方表示從兩位前輩身上學到好多：「我本身係一個好鵪鶉嘅藝人，但係我喺記者面前講過好多次，我睇住Ronald同啲嘉賓玩完之後，我問佢『你同佢哋好friend㗎？』佢話『唔係呀，啱啱先識』，我話『唔係啩？你頭先寸得佢咁勁嘅？』佢話咁大家做show係咁㗎啦！」

三位在台上大叫：「美女廚房，食咗先講！」（鄧穎琪攝）

他又續說：「Edmond試過有一次病，好唔舒服，但係當見到所有現場觀眾，一roll機，即刻好精神，我話『你唔係病咩？』佢話『唔使做咩？』我做咗六年嗰時，仲係帶住自己情緒返工，係你哋教識我點樣做一個Entertainer，一個藝人係點樣娛樂觀眾！」

三位合唱《龍咁威》！（鄧穎琪攝）

投入！（鄧穎琪攝）

而Ronald及Edmond並沒有表現得感動，反而笑住窒小方，重提他的經典對白「假㗎啲奶」，笑指：「你嗰次都好勁呀！你發脾氣添呀，你仲記唔記得你鬧人⋯⋯咩係假嘅話？」令全場爆笑，二人更指那時已感覺到這位年輕人很有火，是可造之才！

鄭中基梁漢文搞笑窒方力申：「你仲記唔記得你鬧人⋯⋯咩係假嘅話？」（鄧穎琪攝）

方力申演唱會好多嘉賓！（鄧穎琪攝）