方力申演唱會｜《百分百感覺》兩CP合體　陳慧琳合唱《好心好報》

方力申（小方）首個紅館演唱會《Perfect Moment最佳時間演唱會》昨晚（15日）頭場，全晚共有三組嘉賓，率先登場的是《百分百感覺》經典拍檔陳曉東、周勵淇及李彩華（Rain），當然不得不唱《兩男一女》，回憶當堂返晒嚟！

《百分百感覺》經典拍檔陳曉東、周勵淇及李彩華（Rain）做嘉賓，當然不得不唱《兩男一女》，回憶當堂返晒嚟！（鄧穎琪攝）

小方爆大學時期拍劇獲陳曉東法拉利接送 周勵淇合唱《十．分愛》

小方指幾位是他最先找的嘉賓，問現場有幾多人睇過《百分百感覺》，又提到當年拍劇時自己還是大學生：「嗰時我左手攞住notes，右手攞住劇本，完咗之後就係陳曉東揸住法拉利車我返屋企。你知唔知個位得一個？唔係車我就係……呀？但係佢揀我！」之後Rain即說陳曉東都有車過自己。陳曉東指小方以新人姿態拍劇，小方即說：「Rain都係我師姐，早我一年！我係大過你好多，不過你出道早啫。」陳曉東就爆料指小方拍劇時當漫畫去演，很多表情，隨即被Rain笑說很浮誇。接下來四位再合唱小方與鄧麗欣的《十．分愛》，分成兩組去台左右跟觀眾握手，周勵淇跟小方一組，她表示自己跟住他海報上的造型著粉紅色，結果他卻著白色西裝。

小方指幾位是他最先找的嘉賓。（鄧穎琪攝）

小方提到當年拍劇時自己還是大學生：「嗰時我左手攞住notes，右手攞住劇本，完咗之後就係陳曉東揸住法拉利車我返屋企。你知唔知個位得一個？唔係車我就係……呀？但係佢揀我！」（鄧穎琪攝）

四位再合唱小方與鄧麗欣的《十．分愛》，分成兩組去台左右跟觀眾握手，周勵淇跟小方一組。（鄧穎琪攝）

陳慧琳驚喜合唱《好心好報》 與Joey Tang演繹《紀念日》

至於第二組嘉賓則是天后陳慧琳（Kelly），事前很多網民關心小方會跟誰合唱過往跟鄧麗欣的合唱歌，原來除了周勵淇便是Kelly！早前二人已經在Kelly的演唱會廣州站合唱過《好心好報》，今次輪到香港fans有得睇，之後兩位更邀請演唱會監鄧建明（Joey Tang）演繹Kelly與DRY的《紀念日》，笑稱「DRY」是「乾組合」。

至於第二組嘉賓則是天后陳慧琳（Kelly），她跟小方合唱《好心好報》。（鄧穎琪攝）

演唱會上播出小方當年代表香港參加奧運的片段，而小方說自己是香港唯一一位在紅館游過水及開過演唱會的人。（鄧穎琪攝）

之後兩位更邀請演唱會監鄧建明（Joey Tang）演繹Kelly與DRY的《紀念日》，笑稱「DRY」是「乾組合」。（鄧穎琪攝）

Kelly好搞笑！（鄧穎琪攝）

Kelly被爆鍾意睇小方幫囡囡沖涼片 爽快答應做嘉賓

小方說知道自己開show已很想請Kelly做嘉賓，但實際上不認識對方，於是找雷頌德搭路：「佢話Kelly好好人，你幫過佢，佢一定會幫返你。」Kelly回話：「好心好報吖嘛！」小方更透露，取得Kelly經理人鍾珍電話後，戰戰兢兢聯絡對方：「佢冇講你個期得唔得，佢話我好鍾意睇你同個女沖涼喎！我成日都follow佢㗎喎。」Kelly說：「嗱，我以前唔follow你嘅，我而家都睇你個女沖涼！好冇睇呀大家？好搞笑呀佢個女。」而小方就感謝Kelly follow自己及睇在女兒份上答應做嘉賓，又指去年父親節宣佈太太懷孕翌日，馬上收到紅館檔期，證明囡囡Isla腳頭好。