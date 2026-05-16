方力申演唱會｜剝衫跳唱谷盡爆肌　唔敢望性感舞蹈員：我結咗婚喇

方力申首個紅館演唱會《Perfect Moment最佳時間演唱會》頭場昨晚（15日）舉行，小方為今次開騷除了練歌之外，亦落力練舞及健身，一次過大曬冷，毫不吝嗇健身成果。他穿着白背心跳唱《超速搖搖》主題曲《超速龍球》，露出結實手臂，緊接的是今次演唱會主題曲《万刀甲》，他罕有跳舞之餘，又做出蜈蚣彈、倒立等多個高難度動作，但更令全場尖叫的是他脫去上衣，谷盡一身爆肌，贏得觀眾熱烈掌聲！

小方為今次開騷除了練歌之外，亦落力練舞及健身，一次過大曬冷（鄧穎琪攝）

小方毫不吝嗇健身成果。（鄧穎琪攝）

他穿着白背心跳唱《超速搖搖》主題曲《超速龍球》，露出結實手臂，手瓜起𦟌呀！（鄧穎琪攝）

方力申演唱今次演唱會主題曲《万刀甲》，罕有跳舞之餘，又做出蜈蚣彈、倒立等多個高難度動作。（鄧穎琪攝）

小方要脫喇！（鄧穎琪攝）

小方說：「應承大家要除啲嘢，我除咗㗎喇，本來瘦啲㗎，但係太瘦呢，無氣呀，要食返啲飯！健康啲就得㗎啦，游水都係咁。」而他跳唱時有多名衣着性感的女Dancers，不過小方就全程目不斜視，眼睛指向前望，即使擊掌也不敢看向身旁的Dancers一眼，並指：「你哋犀利呀，我結咗婚㗎喇，唔敢望你哋呀！淨係踩台先至見到佢哋着成咁㗎咋，OK？辛苦晒，你哋落去啦！」

小方說：「應承大家要除啲嘢，我除咗㗎喇，本來瘦啲㗎，但係太瘦呢，無氣呀，要食返啲飯！健康啲就得㗎啦，游水都係咁。」（鄧穎琪攝）

好大隻！（鄧穎琪攝）

背肌都畀埋你睇！（鄧穎琪攝）

他跳唱時有多名衣着性感的女Dancers，不過小方就全程目不斜視，眼睛指向前望，即使擊掌也不敢看向身旁的Dancers一眼，並指：「你哋犀利呀，我結咗婚㗎喇，唔敢望你哋呀！」（鄧穎琪攝）

小方在Encore前獨唱《好好戀愛》，而Encore後唱了《自導自戀》後，他再唱出另一首經典合唱歌，是他與傅穎的《自欺欺人》，更遞咪畀現場女觀眾一人一句齊齊合唱；最後，他唱出《你記得嗎》、《隨傳隨到》、《大細心》後便完場。

小方在Encore前獨唱《好好戀愛》。（鄧穎琪攝）

Encore前最後一首歌。（鄧穎琪攝）

Encore後唱了《自導自戀》後，他再唱出另一首經典合唱歌，是他與傅穎的《自欺欺人》，更遞咪畀現場女觀眾一人一句齊齊合唱。（鄧穎琪攝）