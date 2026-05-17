Gareth.T視歌迷為朋友 陳康堤即問：你唔會同佢哋出街？

MC張天賦、陳康堤及湯令山昨晚（16日）於亞洲博覽館Arena舉行拉闊《<3少於三｜MC張天賦x CONSTANCE x Gareth.T》音樂會，三位在鳴謝環節上感謝Fans，Gareth. T說：「Hello我啲fans，你哋好呀！」MC問：「其實佢哋有無名㗎？」康堤隨口說了食字的「堤子包」，但Gareth. T就未諗到fans叫什麼名字。之後康堤又問Gareth. T為什麼常常戴黑超，他說：「考起我㖭。」MC直言跟兩位開騷很辛苦，因為康堤跟Gareth. T都很寡言。

張天賦、陳康堤及湯令山昨晚舉行拉闊音樂會（葉志明攝影）

而完騷後三位受訪，MC張天賦、陳康堤兩位主力應對記者提問，Gareth. T因身體不適，全程戴著口罩，但不時爆一兩句反而相當有喜感，三位被問到在今晚演唱會那一節最開心，MC張天賦、陳康場都表示可以翻唱別人的歌曲最開心，Gareth.T就唱反調：「我最鍾意唱《用背脊唱情歌》⋯⋯湯令山寫嘅⋯⋯（之後靜了幾秒）但同你哋（MC、陳康堤）個啲都好好嘅」MC攪笑地回他「明㗎喇，你做返自己啦」

（葉志明攝影）

之後陳康場再被問想好粉絲的名字沒有，她表示有人提意「提子包」，不過她未確定，有傳媒問湯令山的粉絲名字叫什麼，他說：「我啲fans冇名㗎（會唔會設計一個？）唔會，因為佢哋都係我嘅朋友。」陳康堤問湯令山：「你唔會同佢哋出街？」湯令山即回：「我同妳都係朋友，我會唔會約妳出街？」場面攪笑。

湯令山亦被問到為何經常戴黑超，他說：「我諗唔到點答，其實造型嚟，如果之後唔戴黑超，我就帶面罩（你好似試過？）係呀，咁所以之後戴多啲面罩。」

張天賦、陳康堤及湯令山三人的演唱會一票難求。（葉志明攝影）

湯令山的回應，令陳康場接不住。（葉志明攝影）