附完整歌單丨林憶蓮啟德演唱會全部廣東歌　獻唱《微涼》感動落淚

林憶蓮《迴響巡迴演唱會》香港限定版（RESONANCE : Reconstructed Hong Kong Exclusive），昨晚（16日）在啟德主場館震撼開鑼！相隔9年，Sandy林憶蓮終於帶著《迴響》強勢回歸香港舞台，全場4萬多個座位座無虛席。為了今次「回家」，Sandy誠意十足，除了獻上全廣東歌專屬歌單，更重新打造服裝、編舞及闊83米的巨型螢幕特效，為香港樂迷送上頂級視聽盛宴。

林憶蓮《迴響巡迴演唱會》香港限定版昨晚開鑼。（大會提供）

全部唱廣東歌。（大會提供）

巨型傾斜舞台震撼全場 激光交織流星奇景

演唱會一開場，Sandy平躺在舞台中央緩緩升起，以《breathe in... breathe out》揭開序幕。隨後換上紅色立體剪裁上衣，一口氣連唱《沉淪》、《天大地大》及《逃離鋼筋森林》等經典快歌。唱到《傾斜》時，Sandy與一眾Dancers踏上巨型傾斜舞台大跳熱舞，瞬間辣㷫全場！

緊接的慢歌環節，中央升降台化身巨型飛船從天而降，Sandy穿上黑粉長紗裙優雅登場。配合現場60支激光縱橫交錯，在啟德主場館頂部交織出「流星劃破長空」的絕美奇景，Sandy接連獻唱《寂寞流星群》、《赤裸的秘密》及《願》等金曲，令觀眾歎為觀止。

舞台效果。（大會提供）

舞台效果。（大會提供）

憶蓮相隔9年在港開騷。（大會提供）

穿上黑色長褸的Sandy深情演繹《下雨天》、《還有》及《沒有你還是愛你》等經典，帶領全場觀眾穿越時空。（大會提供）

神還原童年故居 舊電車駛出舞台大玩穿越

到了演唱會第三部份，舞台驚喜變身成六、七十年代的舊香港客廳，擺滿衣車、舊式收音機及木製傢俬，甚至有一架舊式電車直接駛出舞台！原來製作團隊特意搜羅舊物，神還原了Sandy童年時的住所，牆上更掛有其珍貴童年照，隱藏了不少專屬密碼讓樂迷「考古」。穿上黑色長褸的Sandy深情演繹《下雨天》、《還有》及《沒有你還是愛你》等經典，帶領全場觀眾穿越時空。

Sandy換上白色連身褲登上巨型飛鳥，送上《兩心花》、《破曉》等充滿力量的歌曲，勉勵港人面對挑戰要保持正念。（大會提供）

Sandy換上白色連身褲登上巨型飛鳥，送上《兩心花》、《破曉》等充滿力量的歌曲，勉勵港人面對挑戰要保持正念。（大會提供）

唱《微涼》感觸落淚 4萬觀眾溫馨接力和唱

進入「重新」環節，Sandy換上白色連身褲登上巨型飛鳥，送上《兩心花》、《破曉》等充滿力量的歌曲，勉勵港人面對挑戰要保持正念。當唱到《微涼》時，Sandy眼見台下觀眾熱情和唱，一時感觸哭到唱不下去，台下4萬名觀眾見狀，立刻默契接力全場大合唱，台上台下連成一線，場面極度溫馨感人。

林憶蓮獻唱《微涼》感動落淚。（網上圖片）

林憶蓮獻唱《微涼》感動落淚。（網上圖片）

林憶蓮獻唱《微涼》感動落淚。（網上圖片）

致敬香港樂壇幕後功臣：多謝林夕

向來少說話的Sandy，在台上感性剖白，將今次演唱會獻給香港樂壇的幕後功臣，致敬曾一起奮鬥的填詞人、作曲家及工作人員：「當年冇任何網絡世界，每一樣嘢都要一個好大嘅團隊，好多工作人員嘅努力。所以我好想將今晚香港場嘅演唱會，向佢哋致敬，希望香港樂壇可以繼續努力。如果冇咗當時嘅自己，就唔會有今日嘅我。我會永遠記住、永遠感恩，當日一齊工作過、努力過嘅每一位朋友。」唱出《再見悲哀》前，憶蓮特別點名多謝填詞人林夕：「我覺得經過咁多年之後，重新唱呢首歌有更加多嘅體驗，我想多謝林夕填呢個歌詞。」

在Encore部份，Sandy帶來極大驚喜，一連唱出多首早期名作，更笑言：「《你是我的男人》應該有30年冇唱過喇！」她亦特別感謝音樂總監倫永亮為今次演出重新編曲，笑稱自己每次都「搞到佢好慘冇得瞓」。最後，Sandy以一曲《依然》作結，並特意安排攝影師上台與全場4萬名觀眾大合照，為香港站首場演出劃上完美句號。

最後，Sandy以一曲《依然》作結，並特意安排攝影師上台與全場4萬名觀眾大合照，為香港站首場演出劃上完美句號。（大會提供）

頭場完整歌單：

1）breathe In...breathe out

2）沉淪

3）天大地大

4）傾斜

5）逃離鋼筋森林

6）寂寞流星群

7）赤裸的秘密

8）枯榮

9）月球人 （原唱：恭碩良）

10）願

11）點唱機

12）下雨天（原唱：林憶蓮 與 藍戰士 Blue Jeans）

13）還有（原唱：林憶蓮 與 王傑） + 前塵

14）沒有你還是愛你

15）日與夜（原唱：林憶蓮 與 張學友）

16）兩心花

17）微涼

18）破曉

19）喜樂

20）再見悲哀

ENCORE

21）激情

22）你是我的男人

23）痴纏

24）早晨

25）感情不老

26）依然