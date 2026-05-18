方力申演唱會｜網民驚訝唱功穩定有質素　被誠意感動：對得起紅館

現年46歲的「飛魚王子」方力申（小方）成功由運動員轉型藝人，入行26年終於舉行了人生首個個人紅館演唱會，一圓紅館夢。小方為今次開騷除了練歌之外，亦落力練舞及操肌，施展渾身解數。有不少人入場欣賞過演唱會後都大讚小方落足心機、心思，感動了不少粉絲及網民，更出Post表示：「佢絕對值得！」

方力申入行26年終於舉行了人生首個個人紅館演唱會，一圓紅館夢。。（資料圖片）

小方為今次開騷除了練歌之外，亦落力練舞及健身，一次過大曬冷。（資料圖片）

網民驚訝方力申唱功穩定有質素

方力申的「愛情四部曲」唱到街知巷聞，在千禧年代人氣極高，無論歌曲或影視作品都是經典之作。相隔多年終於能踏上紅館舞台，讓不少90後重新回味滿滿的青春回憶。有網民在社交平台發文，表示雖然自己並不是方力申的鐵粉，但方力申的歌曲陪伴了整個中學年代，入場睇騷驚訝一向屬於「偶像派」的方力申唱功竟然如此穩定：「沒有有用10幾萬嘅咪 沒有auto tune 操練身材 不看不知道 原來唱功穩定夠氣 （不喜歡呼吸聲太大) 歌也其實不少 方力申對得起呢個紅館場！」、「唱得好穩 係surprise！」、「真係實力派」、「連喊都唱得咁穩」、「估唔到佢唱live咁穩」、「好聽過CD」。

網民大讚小方唱功穩定。（threads）

方力申以真誠感動觀眾

另外，有陪朋友睇騷的網民事後亦在Threads發文指，方力申有很多歌曲雖然講不出歌名但必定聽過，更大讚製作有心思，看得出落足心機去做，亦很用心演出：「万刀甲係個演唱會入面有講 … 開紅館係佢一個差啲遺忘咗嘅夢想…今日佢夢想成真 對得住觀眾 有入場睇嘅 都覺得OK 做人 …… 能夠實現自己夢想 已經係出色！」有不少網民都認同，並認為演唱會中感受到方力申為人努力、好有熱誠，更因而被感動：「睇方力申呢個演唱會真係好有感觸。欣賞一個人嘅付出，遠比挑剔佢不夠完美更有意義。呢個演唱會，真係值得支持！多謝方力申堅持到上紅館！可以喺現場聽返晒所有青春同回憶，真係好感動。😭❤️」、「短短聽幾句已經好過聽而家主流十幾首歌」、「其實方力申值得更紅」，亦有網民搞笑指：「方力申d歌最神祕的地方，係明明覺得佢無乜歌，連睇歌名都唔係好記得，然後一播就發現首首都識唱」。