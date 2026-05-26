JAB.M與Jade Sun情慾對唱　道盡Gen Z親密關係火辣冇底綫

全新音樂廠牌NO CAP RECORDS，旗下歌手相繼出單曲同大家見面，而近日，JAB.M 與 Jade Sun 便搶先來個 Crossover，唱出一首情慾對話作品〈Thinking About You〉。由 JAB.M 主唱，Jade Sun featuring，這對「S.M.組合」更親自填詞，寫出大膽露骨愛慾，誘惑的親密關係都在字裡行間傾瀉而出，毫無掩飾之意。一唱一Rap，盡顯熱戀男女對擁有所愛身軀之渴望，該如何難捨難離地打得火熱，就讓他們來個深度的愛慾糾纏，展現 Gen Z 對情慾之坦率真意。

JAB.M 與 Jade Sun 首度合唱，唱出一首情慾對話作品〈Thinking About You〉。（宣傳圖片）

二人在MV拍攝時，也不乏親熱場面。（宣傳圖片）

亢奮時刻 一觸即發

歌曲先由 JAB.M 發聲，向女方表達一見鍾情的 crush，歌詞起用生活日常的細節，呈現那份見少一秒都「籮籮攣」的痴纏，將對方比喻為奶粉，要把她「溝」到、溶化再沉澱；同時又像一杯特甜奶蓋，呷一口對方，直白地說就是「想食咗你」，直接用親密行為去表達滿滿的愛。所有幻想都是在熱戀下，受強烈荷爾蒙張力影響，揉合出一場從心動到盡情沉溺的戀愛。經過一輪讚美，二人進入亢奮時刻，大戰一觸即發！

歌詞起用生活日常的細節，將對方比喻為奶粉，要把她「溝」到、溶化再沉澱；同時又像一杯特甜奶蓋，呷一口對方，直白地說就是「想食咗你」。（宣傳圖片）

這刻女方 Jade Sun 亦不甘示弱，來個直接回應︰「I’m so hot 輕撫我 just for you 每一夜 撫摸我嘅肌膚」層次上，比男方更主動更富挑逗性，「你做浪我做岸 跟隨你嘅搖晃 我哋互相對望」、「我想成為你架八六（AE86）咁樣 俾你駕馭」完全將自己身段放下，甘願臣服於對方，齊齊踏進情慾飄移境界，無論誰在頭搖誰來尾擺，大家都盡情享受得飄、得飄、得意的飄，轟轟烈烈地飄一晚。

MV畫面也帶挑逗。（宣傳圖片）

在 MV 拍攝方面，除了對彼此滿滿的親密慾望之外，亦展示了這對男女其實是炮友，男方有正室在發著追魂 call 的。JAB.M 與 Jade Sun 都在鏡頭前用盡眉目傳情，逐一將歌詞那份火辣呈現，縱未見肉帛，已徹底相見。在歌曲中段，導演便為 MV 落下一個曖昧註腳，就在二人纏綿間，JAB.M 收到一個顯示著「LOVE」的來電，但未有即時接聽。直至完事後走到街上，才施施然回覆︰「Sor 啱啱 OT 冇聽電話，依家返屋企」難道那燙熱情感，全情投入的激戰，是因為有出····軌調情的助燃，才燒得如此燦爛？誰，才是那個被蒙在鼓裡的第三者？而其實男女都不介意，這種隨意的關係似乎普遍得相當容易引起 Z 世代共鳴。