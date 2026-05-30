蘇雅琳Ivy搵劍神蔡俊彥客串MV　讚對方內斂可愛：阿媽都替我開心

樂壇女子組合COLLAR成員Ivy蘇雅琳，繼推出單曲《給你一隻大口仔》後，近日再推出情歌《原地拖手》，演繹暗戀的情懷及心情，今次MV更邀請了本年度宣布進軍樂壇、港隊劍神蔡俊彥Ryan上陣客串，對於二人首度合作，Ivy表示感覺十分有趣，笑言阿媽知道她跟劍神合作後，連阿媽都很高興。

Ivy蘇雅琳，繼推出單曲《給你一隻大口仔》後，近日再推出情歌《原地拖手》。

新歌《原地拖手》由舒文監製、吳林峰作曲、Ivy親自填詞，描繪一個女仔暗戀一個男仔時的狀態：天馬行空所想的情景，及帶有心動亦自感「諗多咗」的矛盾心情，Ivy表示：「其實呢首歌好大部分idea來自於舒文，方向上係佢觀察嘅我，因為我星座係獅子座、月亮星座係水秤座，佢覺得我個人應該幾『跳』，事實都係，我喺屋企會做啲好奇怪嘅嘢，就決定歌曲向呢個方向，再加上想寫情歌，就變成一個女仔去暗戀一個男仔所諗嘅古靈精怪嘢，胡思亂想，有啲心動，又有啲覺得自己諗太多，好矛盾嘅狀態。」

《原地拖手》描繪一個女仔暗戀一個男仔時的狀態：天馬行空所想的情景，及帶有心動亦自感「諗多咗」的矛盾心情。

Ivy表示：「其實呢首歌好大部分idea來自於舒文，方向上係佢觀察嘅我，因為我星座係獅子座、月亮星座係水秤座，佢覺得我個人應該幾『跳』，事實都係，我喺屋企會做啲好奇怪嘅嘢，就決定歌曲向呢個方向。」

Ivy形容歌曲是一個女仔去暗戀一個男仔所諗嘅古靈精怪嘢，胡思亂想，有啲心動，又有啲覺得自己諗太多，好矛盾嘅狀態。

曾暗戀足球隊長

Ivy續說今次歌曲有別於平時要傳遞訊息，所以沒有觀點、沒有睇法與期望，純粹講暗戀感覺，問到Ivy現實可有曾暗戀他人？她大方地說：「梗係有！小學暗戀過一個孖仔嘅哥哥，佢係足球隊隊長，好charm，不過升中之後就冇見。」

問到Ivy現實可有曾暗戀他人？她大方地說：「梗係有！小學暗戀過一個孖仔嘅哥哥，佢係足球隊隊長，好charm，不過升中之後就冇見。」

說到新歌MV，Ivy請來劍神蔡俊彥Ryan客串，她表示：「其實同Ryan上星期先認識，幾開心，大家都係26年嘅新人，平時都有留意對方，好開心可以合作，我話畀阿媽知同Ryan合作，阿媽都好開心；幾有趣，平時電視見到佢，同現實見到佢有啲唔同，佢平時做媒體訪問好搞笑、好直接，現實見佢，有啲內斂，都幾cute。」

Ivy請來劍神蔡俊彥Ryan客串MV，二人同屬2026樂壇新人：「平時都有留意對方，好開心可以合作，我話畀阿媽知同Ryan合作，阿媽都好開心。」

Ivy認為電視上的Ryan很搞笑、直接，但真人有分別：「現實見佢，有啲內斂，都幾cute。」

今次再次跟COLLAR另一成員Candy王家晴同日出歌，Ivy可有擔心分散click rate？Ivy指：「一齊出歌，從來都唔擔心呢啲嘢，反而我覺得係一種陪伴，希望下一首歌都可以一齊出，有人陪伴冇咁驚。」