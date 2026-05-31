PER SE 享受西九晚霞 夥晚安莉莉打造初夏音樂盛宴

組合 PER SE 將與 特邀嘉賓 晚安莉莉 於 6 月 27 日開騷，假座於 Backyard @ AXA WONDERLAND 舉行《Backyard Live: PER SE NIGHTTIME POEMS FEATURING 晚安莉莉》，PER SE 未開騷先興奮準備，仲講明彈足成日，希望 Fans 聽完夠晒 Chill：「今次畀觀眾其中一個驚喜就會係我哋有一首新歌推出！以依家計劃嚟講，應該係先演唱、再派歌，所以到時嚟嘅觀眾應該係『宇宙第一次』聽呢首歌，同埋始終都係兩隊 band 嘅 show 一定會有驚喜。」

PER SE 就非常貼心提醒樂迷飲夠水先入場，做足防曬準備享受初夏音樂盛宴：「做戶外 show 最勁就係有風景睇，同埋音樂聲會自然好多。咁呀我哋彈彈吓見到日落、入黑，再入到 night time！」

今次 PER SE 開騷更邀請晚安莉莉做嘉賓，PER SE 就話大家都鍾意日本音樂，台上表演時會更有感覺：「到底我哋會唔會合唱或者 cover，咁真係要嚟睇先知喇。我哋對呢件事都非常之認真，唔會就咁你彈你、我彈我咁樣個狀態啦。同埋今次難得係一個戶外 show 啦，我哋都特別設計咗一個歌單係啱 outdoor 聽。」

Backyard Live: PER SE NIGHTTIME POEMS FEATURING 晚安莉莉

Performing Artist | PER SE

Featuring Guest | 晚安莉莉

演出日期｜2026.06.27（Sat）

演出時間｜18:30 pm

演出地點｜Backyard @ AXA WONDERLAND

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門票售價

VIP ｜ $888（企位）包括：

• PER SE 合照福利（2:10人一張）

• PER SE 親筆簽名 Poster 一張

GA｜$588（企位）

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公開發售｜2026.06.01（Mon）12:00 nn

票務平台｜KLOOK

主辦單位｜耀榮文化