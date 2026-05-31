黃洛妍大面子新歌半百紅星助宣傳：曾志偉佘詩曼抽少少時間同我拍

現年29歲、憑TVB節目《聲夢傳奇2》奪得亞軍入行的黃洛妍（Janees），早前推出新歌《槍與玫瑰》，為了將愛意實體化，特意發起了一個浪漫的「送花企劃」，親自向圈中前輩及好友送上紅玫瑰。這個企劃陣容極為鼎盛，前TVB總經理曾志偉、視后佘詩曼、明星足球隊的譚詠麟、黃日華等亦有參予，非常有面子。

黃洛妍係音樂才女。（IG@janees_official）

黃洛妍憑TVB節目《聲夢傳奇2》奪得亞軍入行（IG@janees_official）

最近推出新歌《槍與玫瑰》。（IG@janees_official）

派逾40支玫瑰宣揚和平 盼用行動喚醒大愛

Janees這首傾心之作《槍與玫瑰》，核心概念緊扣「戰爭與和平」。她接受《香港01》訪問時剖白了送花企劃的初衷：「其實送玫瑰花呢個舉動，係響應返首歌宣揚多啲愛同和平嘅意思。」她坦言，雖然戰爭看似離我們很遙遠、未必直接影響到我們的生活，但世界某些角落的確一直發生著戰火，從未停止過。「其實純粹係想自己行多一步，去傳達多啲愛同關懷，將呢個awareness（意識）帶畀身邊嘅朋友。」

為此，Janees身體力行，親自帶著玫瑰花四出拜訪。除了首位「幸運兒」綜藝女王麥美恩外，她亦透露整個企劃牽涉的人數眾多，估計總共送出了近50多支玫瑰花。

麥美恩成為頭炮。（IG@janees_official）

麥美恩成為頭炮。（IG@janees_official）

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碌盡人情牌！曾志偉佘詩曼百忙抽空力挺

這個送花企劃的嘉賓名單星光熠熠，不僅有同輩的周嘉洛及「魔音女團」成員宋宛穎、鄧凱文、穎喬等，更邀得大批神級前輩助陣，包括樂壇殿堂級「校長」譚詠麟、鍾鎮濤、黎瑞恩、黎芷珊、蔡一智、葉子楣、陳欣健，以及音樂人Eric Kwok和森美等。Janees表示，這個企劃不僅涵蓋了不同年代的演藝人，而且活動至今仍在一路進行中。

當中最具分量的，莫過於前TVB總經理曾志偉及視后佘詩曼。Janees受訪時直認，要邀請所有嘉賓其實都有一定難度，因為大家的工作日程都非常繁忙。談到曾志偉和佘詩曼，她感激地說：「佢哋兩位都超級忙，喺超級忙嘅一日裏面抽少少時間同我拍，但佢哋都好好，我一問，佢哋二話不說就即刻答應咗。」Janees表示與他們分享了新歌及想傳達的信息後，前輩們都非常支持這個充滿大愛的舉動。

曾志偉亦出手相助。（IG@janees_official）

佘詩曼。（IG@janees_official）

15歲留學維也納半工讀 拉200萬小提琴

除了歌藝出眾，身為小提琴高手的Janees，其神秘家底亦一直備受關注。她曾透露自己15歲便遠赴奧地利維也納留學，期間並非嬌生慣養，而是長達五年靠自己半工讀供自己讀書。這段經歷鍛鍊出她強大的內心：「我覺得嗰五年都過到，冇乜嘢係過唔到，所以我係唔會驚㗎。同埋我而家都有繼續教琴，但就唔係主要部分。」當被問到有指其小提琴價值200萬？黃洛妍謙虛說：「其實我個琴由我12歲跟到而家，喺專業嘅小提琴嚟講唔算係好貴。我有次喺奧地利演出，拉過一個價值3000多萬港幣嘅琴，呢個係好深刻。」

黃洛妍指其小提琴由她12歲跟到而家。（資料圖片/葉志明攝）

黃洛妍（Janees）於2022年憑TVB節目《聲夢傳奇2》奪得亞軍入。（IG@janees_official）

黃洛妍與媽媽。（電視截圖）

黃洛妍與妹妹。（電視截圖）

黃洛妍15歲獨自到奧地利留學及進修音樂。（IG@janees_official）