麥浚龍監製莫文蔚新歌　揭拍檔錄音小習慣：佢錄音之前要食飯

撰文： 劉傳謙 最後更新日期： 2021-03-25 22:00

莫文蔚（Karen）近日推出新歌《因一個人而流出一滴淚》，除了其空靈的唱腔外，歌曲與麥浚龍（Juno）監製亦成為一大亮點。早在Karen留在英國期間，Juno就曾經聯絡她，指自己手上有一首歌很適合對方演唱，結果促成二人合作，Juno接受《香港01》訪問時，大談與Karen錄音時的趣事。

Karen與Juno合作，一同為自己新歌《因一個人而流出一滴淚》監製。（莫文蔚Instagram圖片）

經歷《the album》企劃，Juno在欣賞樣本歌曲（Demo）時除了從自身出發，思考如何演繹作品外，近年更不時會想起其他歌手，認為由他們演繹會比較適合，從監製角度上決定割愛，希望對方能演繹作品。Juno指自己聽過這首Demo已有一年，期間不停想起Karen演繹這首歌的畫面，亦看中對方的歌聲，認為這首歌十分適合由她演繹：「呢首歌嘅變奏大，音域闊，而歌者本身嘅聲線、聲音嘅質地，同之前《瑕疵》嘅比較，聲音嘅質地當然會隨著年齡變得更有質感，個人嘅經歷亦都薰陶佢點演繹呢首歌。我要講呢首歌嘅內容，甚至特製一個內容畀佢，而佢都需要一首好有發揮空間嘅歌曲，突顯聲線嘅質地，同埋歌曲背後嘅意思，一個對人生行咗好多唔同路嘅睇法。」

Juno將Demo聽足一年，始終都覺得由Karen演繹最為合適，恰巧對Karen而言，這亦是一首相當具發揮空間的歌。（莫文蔚Instagram圖片）

談起二人在錄音期間的趣事，Juno雖然與Karen合作過，但他透過《因》才知道對方錄音上的小習慣：「原來Karen錄音之前係要食飯，其實每個歌手錄音上面嘅小動作都唔同，就好似一種儀式咁，而Karen係要食飯先可以開聲。」過往歌手都要開聲後才錄音，或者一邊試錄一邊開聲，但Juno看中Karen聲音特質，於是要求對方未開聲即走入錄音室：「其實係好似一個角色設定，我想聲線裏面有種沙石，好多人會想避開，但係我覺得呢種沙石係美麗、獨有嘅瑕疵。呢個需要好大嘅信任先得，因為好多歌手都想將自己最靚、最圓滑嘅聲線呈現，所以我要多謝好多同我合作過嘅歌手信任我，將佢哋比較赤裸嘅一面，即係未開聲嗰種沙石，好有自信地呈現出嚟。」另外，《因》是Juno第一次為其他歌手唱和音，他感到非常新鮮，認為在其音樂生涯上是個有趣的經歷。

Juno感激Karen對自己的信任。（莫文蔚Instagram圖片）

過去3年，Juno的作品大多都伴隨著影像，務求將歌曲中的畫面呈現給觀眾。《因》暫時未推出MV，但Juno認為新歌在細節上已經足以令聽眾呈現他們獨有的畫面，亦是一首歌具電影感的效果：「例如呢首歌一開始，喺歡呼聲中伴隨著心跳聲，呢啲聲效都係以往Karen做巡唱嗰陣收集返嚟嘅聲音，就係想好赤裸咁將『所有掌聲都係屬於Karen』嘅感覺呈現出嚟。同一時間，心跳聲就代表Karen喺演出時候嘅心態，當然亦加咗句『我返咗嚟』，成首歌喺編曲上面慢慢豐富，正正係類似過山車嘅起承轉合。」至於到最後會否拍MV，Juno則留給Karen再作決定。