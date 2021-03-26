MIRROR新歌MV兩度延遲推出捱轟　首播後疑因技術出錯短暫變不公開

撰文： 劉傳謙 最後更新日期： 2021-03-26 22:47

男團MIRROR在《MIRROR “ONE & ALL” LIVE 2021》演唱會門票發售當天，即周四（25/3）推出新歌《WARRIOR》，並原定於晚上8時安排MV首播，安慰一眾未能成功購票的歌迷。不過「鏡粉」苦等兩小時後，官方Instagram則公布MV要延期至今晚（26/3）推出，令他們失望而回。

《WARRIOR》MV終於在今晚約8時半正式面世。（MV截圖）

經過足足一日等待，新歌MV終於面世。不過在首播後，有網民發現歌詞字幕與成員口形不吻合，官方就將影片重新設定為不公開，結果錯過首播一刻的觀眾要等到約8時半才看到MV，變相延期再延期。其後在歌詞中，又沒有將本來寫錯的「續一擊殺」改成「逐一」。不少網民指責ViuTV改完繼續錯，同時希望他們做好時間管理。

未知是否歌詞本來已經出錯，但這句中的「續一擊殺」應該寫成「逐一」。（MV截圖）

不過MV在鏡頭分配上令「鏡粉」相當滿意，不但每個人都有大頭，在編舞上亦讓Jeremy、Tiger、Stanley等知名度較低的成員有更多時間站在正中間，令一眾歌迷收貨，更指這首是編排最出色的團歌。

點擊下圖睇「鏡粉」對於MV的批評：

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