MIRROR拍MV跳足23小時　AK沙地不慎跌傷：冇聽到Jer嘅秘訣就出事

撰文： 劉傳謙 最後更新日期： 2021-03-27 21:30

MIRROR昨晚（26/3）推出新歌《WARRIOR》MV，歌曲舞步邀得肥仔（梁業）參與編排工作，拍攝MV前更用兩星期進行密集式特訓。他們為了今次MV拍足23小時，期間更邊跳舞邊灑爽身粉，表現雀躍。

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Alton貪玩爽身粉慘變雪人

MIRROR今日（27/3）在記者會上宣布，《MIRROR “ONE & ALL”LIVE 2021》將加開9-10日兩場，除了大談演唱會準備功夫外，他們亦分享拍攝MV期間的趣事。Alton（王智德）指過程順利，惟自己因貪玩而影響進度：「我哋每人都攞住一堆爽身粉，因為小弟貪心，攞咗好大堆，喺拍嘅時候就『害人終害己』，淋咗落自己度，所以成程都係白濛濛一片，自己睇唔到嘢，就焗住要嗌Cut。」被隊長Lokman（楊樂文）笑指是「雪人」的他續指，該段落已是拍攝尾聲，大家在亢奮情況下跳舞，相信觀眾能夠感受該股力量。

Alton指自己貪玩爽身粉「害人終害己」。（葉志明攝）

該幕要求MIRROR成員在沙地跳舞，AK（江𤒹生）透露自己不慎受傷：「嗰幕要我喺沙地中間飛出去，其實前面有好多沙，但係我偏偏揀咗冇沙嘅地方衝過去，跟住膝頭磨一磨就流血，皮外傷嚟嘅，好小事。嗰下就係聽唔到Jer（柳應廷）嘅『沙地秘訣』，咁就出事啦，好彩冇影響到進度。」究竟「沙地跳舞秘訣」是甚麼？Jer指：「盡量要喺平嘅沙地跳，唔好喺勁厚嘅沙度跳。」Edan補充：「最緊要鞋抓地力夠，腳趾夠力抓住啲沙。」

AK在跳舞期間受傷，幸好只是皮外傷。（MV截圖）

花姐為MV延期解畫：令佢哋做到更好嘅嘢

不過，MV延期一日後才面世，當時令不少期待已久的「鏡粉」感到失望。經理人花姐（黃慧君）解釋時，亦為導演TinTinPo及Faith Ma平反：「佢交咗畀我之後就講對唔住，話因為時間關係，心目中想做到嘅效果未做得到。我聽到之後好感動，其實導演用咗好多人手幫佢，出咗好多力，如果延期一日就可以令佢哋做到更好嘅嘢，點解唔畀機會呢？」雖然網民看到製成品仍有瑕疵，但花姐指效果可接受。

花姐為求MV達到最佳效果，願意給年輕導演TinTinPo及Faith Ma多一日時間修改。（葉志明攝）

談到歌詞中將「逐一」誤寫成「續一」，花姐承認最初未察覺到：「去到噚日仲係好趕，最後都係要再延遲半個鐘，因為我哋喺7點半仲喺導演嘅工作室改緊嘢。我哋係有疏忽，好高興大家留意到，畀啲意見我，見到呢啲留言之後就知下次可以點樣再做好啲。例如我哋畀多啲時間喺製作，唔好咁趕，令件事再完美啲，希望大家包容，下次會再做好啲。」

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